Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями
Знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала на видео и фото, как развлекалась на отдыхе, пишет Politeka.
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Яркими фото звезда делится с поклонниками довольно часто и этот раз не стал исключением. В этот раз счастливая Леся похвасталась новым образом.
Так, недавно знаменитость похвасталась в разделе Стори образом, сделанным специально для съемок шоу "Кто против блондинок". А сегодня артистка показала небольшое видео, сделанное в приложении "Тик-Ток".
Никитюк примерила пикантный ярко-оранжевый костюм, состоящих из тонкой майки и обтягивающих лосин с белыми полосками по бокам. Так, артистка засветила не только похудевшую фигуру.
Также ранее Леся запостила целую серию фотографий из своих предыдущих путешествий в жаркие края.
Не исключением стало и новое фото в Инстаграм знаменитости. На нем Никитюк позирует на борту яхты в соблазнительном белом купальнике с пикантной шнуровкой по бокам. Судя по всему, на фото ведущая по-настоящему счастлива: она зажмурила глаза, а легкий ветерок развевает ее волосы.
В своем посте Леся поинтересовалась у подписчиков, где они проводят новогодние каникулы или куда хотели бы поехать.
В комментариях к посту фанаты ведущей рассуждают о путешествиях и обсуждают ее фото.
Напомним, Никитюк без штанов потрясла своим главным достоинством на камеру.
Как сообщала Politeka, Никитюк показала, как проводит вечер в пикантном виде: "Я всем сочувствую...".
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