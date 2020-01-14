39-річна російська співачка Анна Семенович похвалилася забавами в басейні на тропічному курорті

Як передає Politeka.net, артистка поділилася свіжими кадрами в своєму мікроблозі в Instagram. Вона постала в басейні, сидячою верхи на надувному величезному "крабі" червоного кольору. На Ані чорний купальник, що вигідно підкреслює її пишні форми. Красуня без тіні збентеження "світить" принадами на камеру. Більш того, на одному з кадрів, Семенович зобразила дику пристрасть, що змусило її шанувальників мліти від збудження. На іншому фото співачка щиро посміхається, не приховуючи свого щастя.

"Краба зловила, хто за пивком?😂😜............Яка фотка вам більше нра? 1.або 2.👇🏼я так і не визначилася 😎 #мойотпуск #счасьтеесть #красиваядевушка #подорож #рай❤", - підписала знімки Семенович.

Коментуючі кинулися обговорювати кадри, вибираючи між першим і другим, а деякі вже були готові "кинутися й за пивом". Як зізналися фанати-чоловіки, їм більше подобається фото, де багато пристрасті. Дівчата ж найчастіше обирали фото з посмішкою. Аню засипали компліментами, називаючи її "справжньою".

"Обидві приємні, а друга виглядає більш пристрасною я так вважаю з чоловічої точки зору 👍👌🌹🌹🌹🌹🌹"

"перша й друга! Ви просто промінчик сонця! 😍👍"

"Обидві фотографії чудові! Але на першій Ви бажаєте пива, а на другій прекрасного, м'язистого компаньйона, пиво попити!!! 😃👏🔥"

"Жива, кльова, справжня Ви!!!!😍"

"1🔥посмішка👍"

Раніше ми повідомляли, Семенович на відпочинку на Сейшелах зізналася, що хоче відпочити від косметики. Зірка поділилася кадрами з пляжу. Вона позувала в пустельній місцевості. На що багато хто із сарказмом зазначили, "ненафарбована" артистка розлякала людей.

"Не фарбуюся, не причісуюсь , просто засмагаю 👍🏼 #відпочинок #кайф #море #сонце #пляж", - підписала знімки зірка.

Нагадаємо, ефектна Семенович блиснула соковитими ніжками: "Це ж треба так схуднути!"