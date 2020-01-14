Артист Студії "Квартал 95" Євген Кошовий повертався з дружиною Ксенією з відпустки і трохи поюморив на камеру

Зоряний комік вирішив влаштувати "розбір польотів" своїй дружині на камеру. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Ксенії.

Кошова Ксенія показувала на відео з так званих сторіз, як вони з Євгеном під покровом ночі йдуть кудись з валізами - артист везе багаж, а Ксенія - його знімає, при цьому голосно регочучи:

"...Куди ти мене првезла взагалі? Обіцяла відпустку, без пересадок...." , - жартував артист на камеру. Крім того, Євген Кошовий зазначив, що "...в ополонку пірне на Водохрещу".

При всій цій міні-сценці з особистих архівів пари Ксенія лишилася за кадром, Євген же красувався на відео у шортах, футболці та кросівках.

Раніше Ксенія також у сторіз мила дама опублікувала кілька фото, де вона ніжиться в теплому морі. На одному з фото у фокусі приголомшливий, ймовірно, захід сонця і сама Ксенія в стильному темному сарафанчику, на іншому - у світлому відкритому і при світлі дня купальнику. На останньому фото дружина Євгенія відкинула голову назад і усим своїм виглядом показала, як же добре їй відпочивається в солоній водичці.

При цьому Ксенія Кошова частково засвітила свої стегна, ноги, живіт і навіть груди.

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