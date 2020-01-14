Внучка легендарного російського актора Михайла Боярського Катерина поділилася новими фото на фоні штучної Місяця

Боярська в цей раз вибралася на дах одного з пітерських будинків, де присіла на фігуру Місяця. Цього разу Катерина була в курточці, чоботях на пристойній платформі з каблуком, а також лосинах, швидше за все. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Принцеса на місяці))))", "Бомба","Красуня", "Красива дуже сумую", "Красивий сновида".

Раніше ми повідомляли, що спокуслива онука Боярського ледве втримала шостий розмір в купальнику.

Катерина в цей раз позувала в чорному купальнику, який підкреслив пишні форми внучки Боярського, адже у неї вони шостого розміру. На фото дівчата видно морські хвилі.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під знімком:

"Красуня", "Від тебе віє світлом і позитивом", "Красуня - Катерина Боярська !!! Дівчина із знатного роду !!!!!!!!!", "Катюш, красуня. Незрівнянна!", "Чарівна дівчина!", "Як завжди чудова!!!", "Дуже круте фото, усі чотири стихії :земля, вода, повітря і Катюша Сонечко, бо стрільці вони вогняної стихії, тобто стихії Сонця! Бажаю частіше такою променистою посмішкою сяяти і нас своїм позитивом хоч трохи зігрівати".

Повідомлялося, що онука Боярського блиснула пишними перевагами в тонкому сукню.

Так, деякий час тому Катерина опублікувала фото, на якому вона позує в легкому міні-сукня з великими зірками.

Образ красуні завершив яскравий манікюр та аксесуари.

Катерина розпустила волосся і, ніби намагалася закинути їх за вухо. Дівчина посміхалася, дивлячись убік. По всій видимості, внучка Боярського позувала на мосту.

Варто відзначити, що вбрання вигідно підкреслив пишний бюст дівчини і тонку талію.

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