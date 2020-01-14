Онука самої Софії Ротару Соня з просто рослого підлітка перетворилася на справжню красуню

Соня Євдокименко багато подорожує і часто тішить своїх шанувальників в мережі яскравими кадрами. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram моделі.

Так на новому опублікованому фото ефектна блондинка-красуня постала перед публікою у соцмережі у чорній куртці з, швидше за все, тканинного лакового покриття. Соня воліє наносити на обличчя стриманий макіяж, просту стильну укладку.

Цього разу дівчина поділилася фото в машині - типове селфі дуже сподобалося її підписникам, вони пишуть, що Соня "неймовірно красива дівчина", і також про те, що той факт, що молода дівчина "не торгує" своїми пікантними знімками або занадто відвертими в мережі, як це робить більшість знаменитостей, тим більше молодих, таких, як Євдокименко - не може не радувати. А також відзначають її відкритість і відсутність страху показати себе зблизька, такою, яка вона є - при мінімумі макіяжу в тому числі.

Нагадаємо також, онука відомої співачки Софії Ротару, Соня Євдокименко опублікувала фото, на якому позує в стильному спортивному вбранні і показала любов до споконвічної української традиції.

Так на нових опублікований кадрах з сторіз дівчина показала, ка прогулюється холодним Нью-Йорком, а також збирається обідати - на столі був апеетитный борщ з пампушками. А після, мабуть, точена Соня вирішили позганяти калорії від ситної страви у спортзалі.

Артиска показала, зокрема, з останньої локації досить відверте фото - вона в чорному спортивному костюмі розставила ноги і зробила селфі біля дзеркала. Але, справедливості заради варто відзначити, що дівчина зайвого кадрами не засвітила - у неї здебільшого всі пристойні знімки, стильні.

Нагадаємо і про те, що нещодавно дівчина постала в спортивному облягаючому костюмі з відкритим животом. Щоб не замерзнути, дівчина накинула червоний короткий пуховик, чим зробила яскравий акцент в своєму образі.

«Стретчинг перед боксом цим ранком», – вона підписала знімки, натякаючи про свої плани на суботній ранок.

Зазначимо, що на фото дівчина виглядає максимально природно, адже для фотосесії вона не користувалася макіяжем і навіть не укладала волосся. Можна допустити, що ці знімки вийшли випадковими, по дорозі на тренування.

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