Голлівудського актора Джонні Деппа побачили в компанії нової дівчини.

В одному з лондонських ресторанів Джонн Депп зустрівся зі своїм другом режисером Тімом Бертоном, який знімає його в більшості своїх фільмів. На зустріч з Бертоном Депп прийшов у супроводі нової дівчини.

Папарацці вдалося застати парочку, коли вони стояли на вулиці і розмовляли. Схоже, Депп розповідав жінці щось дуже веселе, бо вона буквально корчилася від сміху. Це видно на фотографіях, які опублікували в Twitter шанувальники актора. На знімках видно, що жінка заливається сміхом. Одна з фанаток написала «Він надто чистий для цього світу».

Зазначимо, що шанувальники Деппа дуже переживають за актора після його гучного і скандального розриву з актрисою Ембер Херд. Після розлучення з актрисою і смерті матері 56-річний Депп боровся з затяжною депресією. Його кар'єра пішла на спад, а громадські організації звинувачували його в домашньому насильстві. Довгий час в пресі не з'являлося навіть натяку на нові стосунки актора. В інтерв'ю журналістам він зізнавався, що мріє відновити свою репутацію, раз і назавжди забувши про невдалий шлюб.

До речі, судові розгляди з Ембер Херд досі не завершені. Чергове засідання має відбутися в лютому цього року. Херд продовжує стверджувати, що Депп її бив. При цьому колишня дружина Джонні Деппа і мати його дітей переконує, що жодного разу не стикалася з агресією з боку колишнього чоловіка. Підтримують Деппа і інші колишні жінки. Незважаючи на це, серйозних ролей зірці не пропонують.

Але, схоже, життя в актора налагоджується. Фани в захваті, що в житті Деппа намічається нова романтична історія. До того ж, судячи з фото, дівчина вельми приваблива.

Нагадаємо, що безсоромну екс-дружину Джонні Деппа застали з коханкою.

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