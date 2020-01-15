Голливудского актера Джонни Деппа заметили в компании новой девушки

В одном из лондонских ресторанов Джонн Депп встретился со своим другом режиссером Тимом Бертоном, который снимает его в большинстве своих фильмов. На встречу с Бертоном Депп пришел в сопровождении новой девушки.

Папарацци удалось застать парочку, когда они стояли на улице и беседовали. Похоже, Депп рассказывал женщине что-то очень веселое, потому что она буквально корчилась от смеха. Это видно на фотографиях, которые опубликовали в Twitter поклонники актера. На снимках видно, что женщина заливается смехом. Одна из фанаток написала «Он слишком чист для этого мира».

Отметим, что поклонники Деппа очень переживают за актера после его громкого и скандального разрыва с актрисой Эмбер Херд. После развода с актрисой и смерти матери 56-летний Депп боролся с затяжной депрессией. Его карьера пошла на спад, а общественные организации обвиняли его в домашнем насилии. Долгое время в прессе не появлялось даже намека на новые отношения актера. В интервью журналистам он признавался, что мечтает восстановить свою репутацию, раз и навсегда забыв о неудачном браке.

Кстати, судебные разбирательства с Эмбер Херд до сих пор не окончены. Очередное заседание должно состояться в феврале этого года. Херд продолжает утверждать, что Депп ее избивал. При этом бывшая жена Джонни Деппа и мать его детей убеждает, что ни разу не сталкивалась с агрессией со стороны бывшего супруга. Поддерживают Деппа и другие бывшие девушки. Несмотря на это, серьезных ролей звезде не предлагают.

Но, похоже, жизнь у актера налаживается. Фанаты в восторге, что в жизни Деппа намечается новая романтическая история. К тому же, судя по фото, девушка весьма привлекательна.

Напомним, что бесстыжую экс-жену Джонни Деппа застали с любовницей.

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