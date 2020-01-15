Кейт Міддлтон вперше вийшла у світ з моменту скандалу навколо «втечі» Меган Маркл і принца Гаррі з королівської сім'ї

Великобританія все ще вражена несподіваним рішенням онука Єлизавети ІІ та його дружини відмовитися від королівських обов'язків та почати незалежне життя. Нескладно здогадатися, що атмосфера в королівській родині в останні дні загострилася до межі.

У середу, 15 січня, Кейт Міддлтон вперше з'явилася на публіці з моменту оголошення скандальної новини. Вона з чоловіком принцом Вільямом відвідала місто Бредфорд, де взяла участь одразу в кількох благодійних заходах і зустрічах.

Герцогиня Кембриджська для виходу в світ вибрала темно-зелене пальто від Alexander McQueen з незвичайним декором, що нагадує стиль мілітарі. Її образ доповнює чорно-біле плаття від Zara, чорні замшеві туфлі і сережки зі смарагдами.

На всіх нових фотографіях Кейт виглядає як завжди радісною і усміхненою, однак в мережі звернули увагу на те, що герцогиня Кембриджська помітно схудла. Інтернет-користувачі підозрюють, що причиною незвичайної для Кейт худорлявості став стрес через ситуацію з Гаррі і Меган.

Раніше принц Гаррі і Меган Маркл підняли на вуха весь Букінгемський палац своїм несподіваним рішенням.

Герцог і герцогиня Сасекські на своєму сайті і в особистому Instagram-акаунті заявили, що «після багатьох місяців роздумів і внутрішньосімейних обговорень» вирішили повністю відмовитися від привілеїв та обов'язків «старших» членів королівської сім'ї. заявили про намір стати фінансово незалежними від Корони. При цьому вони підкреслили, що продовжать «повністю підтримувати» королеву.

Незабаром Єлизавета II прокоментувала їх рішення.

«Сьогодні моя сім'я конструктивно обговорила майбутнє мого онука і його сім'ї. Ми повністю підтримуємо бажання Гаррі і Меган жити новим життям. Ми хотіли б, щоб вони залишалися повноправними членами королівської сім'ї, але поважаємо і розуміємо їх бажання жити незалежним життям, залишаючись при цьому цінною частиною моєї сім'ї», - говорилося у зверненні королеви.

Нагадаємо, ворожнеча Міддлтон і Маркл набрала обертів: "вже півроку...".

Як повідомляла Politeka, дочка Кейт Міддлтон розбурхала скандальними витівками.

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