Кейт Миддлтон впервые вышла в свет с момента скандала вокруг «побега» Меган Маркл и принца Гарри из королевской семьи

Великобритания все еще потрясена неожиданным решением внука Елизаветы ІІ и его жены отказаться от королевских обязанностей и начать независимую жизнь. Несложно догадаться, что атмосфера в королевской семье в последние дни накалилась до предела.

В среду, 15 января, Кейт Миддлтон впервые появилась на публике с момента объявления скандальной новости. Она с мужем принцем Уильямом посетила город Бредфорд, где приняла участие сразу в нескольких благотворительных мероприятиях и встречах.

Герцогиня Кембриджская для выхода в свет выбрала темно-зеленое пальто от Alexander McQueen с необычным декором, напоминающем стиль милитари. Ее образ дополняет черно-белое платье от Zara, черные замшевые туфли и серьги с изумрудами.

На всех новых фотографиях Кейт выглядит как всегда радостной и улыбающейся, однако в сети обратили внимание на то, что герцогиня Кембриджская заметно похудела. Интернет-пользователи подозревают, что причиной необычной для Кейт худобы стал стресс из-за ситуации с Гарри и Меган.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл подняли на уши весь Букингемский дворец своим неожиданным решением.

Герцог и герцогиня Сассекские на своем сайте и в личном Instagram-аккаунте заявили, что «после многих месяцев размышлений и внутрисемейных обсуждений» решили полностью отказаться от привилегий и обязанностей «старших» членов королевской семьи. заявили о намерении стать финансово независимыми от Короны. При этом они подчеркнули, что продолжат «полностью поддерживать» королеву.

Вскоре Елизавета II прокомментировала их решение.

«Сегодня моя семья конструктивно обсудила будущее моего внука и его семьи. Мы полностью поддерживаем желание Гарри и Меган жить новой жизнью. Мы предпочли бы, чтобы они оставались полноправными членами королевской семьи, но уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью, оставаясь при этом ценной частью моей семьи», - говорилось в обращении королевы.

Напомним, вражда Миддлтон и Маркл набрала обороты: "уже полгода...".

Как сообщала Politeka, дочь Кейт Миддлтон взбудоражила скандальными выходками.

Также Politeka писала, что Елизавета ІІ прервала молчание и вынесла вердикт Меган Маркл и принцу Гарри.