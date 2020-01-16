Ігор Ліхута відверто розповів про проблеми зі здоров'ям, з якими він зіткнувся перед Новим роком
Про це чоловік народної артистки України Таїсії Повалій розповів у коментарі журналістам, передають Дні.
Про проблеми зі здоров'ям стало відомо напередодні новорічних свят. Тоді Ігор Ліхута вперше за багато років не супроводжував свою дружину з Києва до Москви.
"Початок року я провів у лікарні. Три дні в приватній клініці мені кололи різні антибіотики, робив КТ та інші процедури. Кожен день Тая мене провідувала. Особисто поїхала і купила всі приписані ліки, тепер строго стежить, щоб я вчасно приймав таблетки. При цьому встигала й онуком займатися, і працювати – дружина закінчила роботу над україномовним альбомом "Ейфорія" з незвичним для себе звучанням", - відверто зізнався музикант.
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Ігор Ліхута так і не розкрив журналістам свій точний діагноз, але стверджує, що немає приводу для занепокоєння. Але музикант змусив понервувати не тільки Таїсію Повалій, але і тещу з дітьми (від першого шлюбу у нього є проживає в Австралії доросла дочка Катерина, а від другого – син Микита).
"Хворіти ніколи. Лікарі зробили все можливе, врятували мене, допомогла любов і турбота Таї. Так що тепер з новими силами за роботу – у нас великі плани на цей рік – і концертні, і гастрольні, і альбомні", - підсумував Ліхута у спілкуванні з журналістами.
Раніше ми розповідали про те, що мати Таїсії Повалій приголомшила проханням Ігоря Ліхуту. Виявилося, що 78-річна Ніна Данилівна у світі гаджетів, месенджерів та інших засобів електронної комунікації вона відчуває себе як риба у воді. Більше того, всю техніку вона опанувала самостійно. А нещодавно і взагалі приголомшила зятя своїм проханням.
Кожен день Ніни Данилівни починається з переглядів стрічки новин "Інстаграма" і "Фейсбуку". Вона знає, що таке "расшерити", "написати в директ". У неї два сучасних мобільних телефони на різних операційних системах.
Взагалі, всю модну техніку Ніна Данилівна опанувала самостійно, хоча їй в ту пору було вже 73 роки.
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«Вона пояснила мені, що хоче тепер планшет освоїти, адже у всіх молодих він в руках сьогодні, і їй цікаво розібратися, що там та як, Я, зізнатися, менше всього цього очікував", - розповів чоловік Таїсії Повалій.
Нагадаємо, Таїсія Повалій відверто зізналася, що трохи не вмерла з-за власної помилки.
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