Игорь Лихута откровенно рассказал о проблемах со здоровьем, с которыми он столкнулся перед Новым годом

Об этом муж народной артистки Украины Таисии Повалий рассказал в комментарии журналистам, передают Дни.

О проблемах со здоровьем стало известно накануне новогодних праздников. Тогда Игорь Лихута впервые за много лет не сопровождал свою супругу из Киева в Москву.

"Начало года я провел в больнице. Три дня в частной клинике мне кололи разные антибиотики, делал КТ и другие процедуры. Каждый день Тая меня проведывала. Лично поехала и купила все прописанные врачами лекарства, теперь строго следит, чтобы я вовремя принимал таблетки. При этом успевала и внуком заниматься, и работать – жена закончила работу над украиноязычным альбомом "Эйфория" с необычным для себя звучанием", - откровенно признался музыкант.

Игорь Лихута так и не раскрыл журналистам свой точный диагноз, но утверждает, что нет поводо для беспокойства. Но музыкант заставил понервничать не только Таисию Повалий, но и тещу с детьми (от первого брака у него есть проживающая в Австралии взрослая дочь Катерина, а от второго – сын Никита).

"Болеть некогда. Врачи сделали все возможное, спасли меня, помогла любовь и забота Таи. Так что теперь с новыми силами за работу – у нас большие планы на этот год – и концертные, и гастрольные, и альбомные", - подытожил Лихута в общении с журналистами.

Ранее мы рассказывали о том, что мать Таисии Повалий ошарашила просьбой Игоря Лихуту. Оказалось, что 78-летняя Нина Даниловна в мире гаджетов, мессенджеров и прочих средств электронной коммуникации она чувствует себя как рыба в воде. Более того, всю технику она освоила самостоятельно. А недавно и вообще огорошила зятя своей просьбой.

Каждый день Нины Даниловны начинается с просмотров ленты новостей "Инстаграма" и "Фейсбука". Она знает, что такое "расшерить", "написать в директ". У нее два современных мобильных телефона на разных операционных системах.

Вообще, всю модную технику Нина Даниловна освоила самостоятельно, хотя ей в ту пору было уже 73 года.

А перед Новым годом он был ошарашен просьбой тещи: "Игорь, купи мне "Айпад"

«Она пояснила мне, что хочет теперь планшет освоить, ведь у всех молодых он в руках сегодня, и ей интересно разобраться, что там да как, Я, признаться, меньше всего этого ожидал", - рассказал муж Таисии Повалий.

Напомним, Таисия Повалий откровенно призналась, что чуть не умерла из-за своей собственной ошибки.

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