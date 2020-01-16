Російська примадонна Алла Пугачова проявила крутий норов у відносинах із зоряним коханцем

Про це в інтерв'ю журналістам розповів брат коханця Олександр Кузьмін, передають 7 Днів.

Як відомо, примадонна Алла Пугачова славиться не тільки композиціями, то і пекучим темпераментом.

"Пугачова хотіла приміряти на себе амплуа рок-співачки, їй потрібен був професійний музикант. Їх познайомили. Дві зірки зійшлися на одному небосхилі", – прокоментував він союз Володимира Кузьміна і примадонни.

Одного разу Пугачова вирішила розщедритися і купила своєму коханцеві "Жигулі". Але через час між закоханими пробігла чорна кішка і Алла, проявивши зухвалий характер, вирішила машину у нього відібрати.

Справа в тому, що техпаспорт був оформлений саме на Аллу Пугачову. Тоді Володимир Кузьмін вирішив як би викупити автомобіль у коханки, і для цього він зібрав суму, рівну вартості машини, і привіз її примадонні.

"Поверни ключі. Ми з тобою домовилися, що я за машину тобі гроші віддам. Я ж чоловік все-таки, не треба мені її дарувати!" – "Я тобі його не віддам!" – "Як же так?! Ми ж домовлялися?!" – "А мені плювати, що ми домовлялися!" – процитував Олександр емоційну розмову коханців.

Через час, як згадує Олександр, його брат ошелешив неадекватним вчинком.

"Володя зайшов у ванну і викинув гроші в унітаз. Це була на той час величезна сума. Спересердя він грюкнув дверима і поїхав. Алла з Христиною виловили пачку і розвісили купюри по всій кімнаті сушитися. Зайшла домробітниця Люся і здивовано вигукнула: "А ще кажуть, що грошей у них немає!" – додав його рідний брат.

Раніше повідомлялося, що зачіски російської співачки Алли Пугачової зберігають у собі таємницю. Відомо, що у примадонни багато перук, завдяки яким вона створює яскраві образи. Однак є маленький секрет використання накладних волосся.

Зокрема, на концерті примадонни "Той самий концерт" під перукою артистки можна помітити чорну пов'язку.

Як виявилося артистка носить під перукою еластичну пов'язку шириною приблизно чотири сантиметри, без якої вона не може жити.

Причин використання аксесуара зірка не розкрила. Скоріш за все, пов'язка захищає від попадання пилу в очі. На сцені дуже спекотно, тому така вірогідна причина.

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