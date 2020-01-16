Бывшая жена российского рэпера Гуфа (Алексей Долматов), 34-летняя Айза Анохина, написала откровенный пост в своем Инстаграм

Недавно Гуф отправился в теплые края с единственным сыном, скоторым они отдыхали и веселились, однако спустя несколько дней рэпер написал, что прощается с ребенком и отправляет его домой, пишет Рoliteka.net.

Далее артист записал видеообращение к экс-депутату Госдумы от Красноярского края и основателю общественного движения «Антидилер», Дмитрию Носову. Еще пять лет назад по наводке бывшего политика Гуф провел пять суток за употребление запрещенных веществ. По словам Гуфа, именно Носов виноват в крахе его брака с Айзой. О последней рэпер также высказался.

Айза узнала о высказываниях бывшего мужа и решила прокомментировать ситуацию.

Девушка рассказала, что получает много сообщений о том, чтобы вернуться к Гуфу и спасти его. Только Айза уже давно его не любит и делать этого не будет. При этом у обоих дружеские отношения.

Как сообщила Анохина, она не хотела, чтобы ее сын отдыхал без нее, но все же пошла на уступки, а в итоге Гуф превслюдно унизил сына.

"Он болен! И ему нужно лечиться! Он никого не любит и не умеет любить! Да, я сейчас зла на него!", - написала Айза.

Кроме того, брак с нынешним мужем, Дмитрием Анохиным, у Айзы также не сложился.

"А Дима, а Дима тоже все! Потому что я больше не могу слышать упреки, что я бывшая жена гуфа! Хватит с меня!", - написала девушка.

Отметим, в интервью Ксении Собчак Гуф признался, что болен шизофренией.

Люди предполагают, что сейчас у артиста обострение.

Напомним, Гуф и Айза поженились в 2008 году, спустя два года у пары родился сын Сэм.

Долматов рассказал, что жена помогла ему на время завязать с употреблением наркотиков. Только в 2013 году Алексей сорвался и, кроме этого, стал изменять супруге с другими девушками.

Это стало поводом к разрыву отношений. Что касается Дмитрия Анохина, то с ним Айза официально оформила отношения осенью 2015 года. Спустя год у пары родился сын.

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