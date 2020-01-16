Росіяни задоволені контентом "Студії Квартал 95” і активно рекламують новий серіал, знятий в Україні, пише Страна
20 січня на російському каналі СТС стартує показ серіалу "Папік" виробництва "Студії Квартал 95", одним із засновників якої є чинний президент України Володимир Зеленський.
В травні 2019 року після президентських виборів Володимир Зеленський вийшов з бізнесу і передав свою частину в управління партнерам. При цьому на початку 2020 президент задекларував за минулий рік 4,9 мільйонів гривень роялті за використання кварталівськой торгової марки.
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Наголошується, що купівля прав на серіал СТС відбулася наприкінці минулого року. На українському каналі "1+1" серіал "Папік" був показаний в грудні.
Тим часом росіяни вже щосили показують промо-ролики "Папіка", а керівництво російського каналу схвально відгукується про українську студії.
Змісту вже перших серій "Папіка" каже, що фільм готувався з можливістю продажу в Росію, а знімали його вже після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах. У фільмі знято безліч локацій з Києва, проте всі “ознаки” України замасковані. Зокрема, машина в кадрі їде без прапора на номерах, а всі написи російською мовою.
Серіал "Папік" починається з того, що пенсіонер отримує платіжку за комуналку і хоче із-за цього покінчити життя самогубством.
Рахунок за послуги ЖКГ - російською мовою. Трохи пізніше з'являється інший кадр - герої їдуть по вулиці з автомобільними номерами прапора.
Серіал розповідає про самотнього злиденному пенсіонера, який живе за межами великого міста. Вирішивши перед смертю гульнути, чоловік потрапляє в безліч курйозних ситуацій.
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