Росіяни задоволені контентом "Студії Квартал 95” і активно рекламують новий серіал, знятий в Україні, пише Страна

20 січня на російському каналі СТС стартує показ серіалу "Папік" виробництва "Студії Квартал 95", одним із засновників якої є чинний президент України Володимир Зеленський.

В травні 2019 року після президентських виборів Володимир Зеленський вийшов з бізнесу і передав свою частину в управління партнерам. При цьому на початку 2020 президент задекларував за минулий рік 4,9 мільйонів гривень роялті за використання кварталівськой торгової марки.

Наголошується, що купівля прав на серіал СТС відбулася наприкінці минулого року. На українському каналі "1+1" серіал "Папік" був показаний в грудні.

Тим часом росіяни вже щосили показують промо-ролики "Папіка", а керівництво російського каналу схвально відгукується про українську студії.

Змісту вже перших серій "Папіка" каже, що фільм готувався з можливістю продажу в Росію, а знімали його вже після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах. У фільмі знято безліч локацій з Києва, проте всі “ознаки” України замасковані. Зокрема, машина в кадрі їде без прапора на номерах, а всі написи російською мовою.

Серіал "Папік" починається з того, що пенсіонер отримує платіжку за комуналку і хоче із-за цього покінчити життя самогубством.

Рахунок за послуги ЖКГ - російською мовою. Трохи пізніше з'являється інший кадр - герої їдуть по вулиці з автомобільними номерами прапора.

Серіал розповідає про самотнього злиденному пенсіонера, який живе за межами великого міста. Вирішивши перед смертю гульнути, чоловік потрапляє в безліч курйозних ситуацій.

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