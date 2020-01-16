Дочка артист Студії "Квартал 95" Євгена Кошового здивувала публіку зовнішнім виглядом і не тільки...

Старша дочка коміка Кошового і його дружини дизайнера Ксенії Варвара вразила талантом на сцені, крім того - дівчинка помітно подорослішала. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram дружини Євгенія.

Так на новому опублікованому відео Варвара виступає на сцені дитячого музичного фестивалю «Зима 2019». Юна красуня з милого підлітка перетворюється на високу привабливу юну красуню, крім того - дуже талановиту.

Варвара буквально вразила публіку своїм голосом, вона заспівала відомий англомовний хіт і на сцені, варто відзначити, просто блищала. При чому в прямому і переносному сенсі слова - на дівчинці була довга сукня, усипана блискітками, перед глядачами Варвара трималася впевнено, дівчинка дуже артистично жестикулювала, а її голос, як і манера виконання - багатьом здалися просто приголомшливими.

«Красуня! Як же швидко виросла! »

«Привіт Вам з рідної Ялти❤»

«Дуже красиво 😍😍😍», - пишуть підписники Ксенії під постом.

Раніше Євген Кошовий привітав дочку Варвару з 12-річчям. В якості сюрпризу він підготував колаж з фотографій дівчинки.

“Я не знаю, як правильно робити ці колажі, але знаю, що дівчинці на цих фото сьогодні вже!!!! ️12 років!!!️!”, - написав щасливий батько.

У підписі до фотографії Кошовий також зізнався у любові до дочки, сказав, що пишається нею і пообіцяв оберігати її “на скільки вистачить сил”. Також актор подякував дружині Ксенії за дітей.

Нагадаємо, Квартал 95 потрапив у гучний скандал через серіал «Папік»: Київ перетворили на Росію.

Як повідомляла Politeka, Кошовий з "Квартал 95" вразив новою витівкою: "як ненормальний".

Також Politeka писала, що Кошовий з «Квартал 95» ошелешив різкою зміною в зовнішності.