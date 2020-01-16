Санта Дімопулос розповіла про шлюб з Ігорем Кучеренко

Про шлюб Дімопулос та Кучеренко відомо не так багато, адже співачка не любить розповідати про особисте життя. 16 січня зіркова пара відзначає 7-ю річницю знайомства. Про це розповіла сама екс-Віа Гра Санта Дімопулос у соцмережі instagram, повідомляє Politeka.net (Щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Зі співзасновником мережі спортивних клубів SportLife, співвласником будівельної компанії "Новаполbс" і одним із керівників фонду VEK Capital Partners Ігорем Кучеренко зірка познайомилася 16 січня 2013 року. Вона називає цю зустріч доленосною, адже Кучеренко допоміг Санте позбутися від страхів і тривог.

«Сьогодні рівно 7 років з моменту доленосної зустрічі з чоловіком моєї мрії. І я хочу поділитися з вами дуже особистим і дорогим моєму серцю ❤️ За ці роки я дізналася, що таке справжня любов, турбота і вчинки. Я заспокоїлася, пройшли всі мої страхи, розлади і тривоги. З'явився ще один сенс мого життя, неймовірний дитина - наша Софія 🙏🏼 Я щаслива. Я вдячна», – прокоментувала вона емоційне відео в мережі.

Зазначимо, що різниця у віці – 18 років – зовсім не бентежить подружжя. В цьому році Кучеренко виповниться 50 років, а Санті в травні буде лише 32 роки.

Також цікаво, що для Санти Дімопулос це вже буде третій шлюб. Колишня "виагрянка" була одружена з шоуменом Андрієм Джеджулою, від якого у неї є син Даніель, а також з осені 2012 року – з бізнесменом Володимиром Самсоненком.

Дівчина ще кілька років тому в інтерв'ю зізналася, що весілля виявилася повною несподіванкою не тільки для її друзів, але й для неї самої. Ігор покликав Санту обідати в ресторан, де її чекав сюрприз. Усі відвідувачі встали і почали грати на музичних інструментах. З ресторану парочка відправилася прямо в ЗАГС, де і розписалася. До весілля Санта і Ігор більше року жили разом.

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