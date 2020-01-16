Санта Димопулос рассказала о браке с Игорем Кучеренко

О браке Димопулос и Кучеренко известно не так много, ведь певица не любит распространяться о личной жизни. 16 января звездная пара отмечает 7-ю годовщину знакомства. Об этом рассказала сама экс-Виа Гра Санта Димопулос в соцсети инстаграм, сообщает Politeka.net (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Cо соучредителем сети спортивных клубов SportLife, совладельцем строительной компании "Новаполbс" и одним из руководителей фонда VEK Capital Partners Игорем Кучеренко звезда познакомилась 16 января 2013 года. Она называет эту встречу судьбоносной, ведь Кучеренко помог Санте избавиться от страхов и тревог.

«Сегодня ровно 7 лет с момента судьбоносной встречи с мужчиной моей мечты. И я хочу поделиться с вами очень личным и дорогим моему сердцу ❤️ За эти годы я узнала что такое настоящая любовь, забота и поступки. Я успокоилась, прошли все мои страхи, расстройства и тревоги. Появился ещё один смысл моей жизни, невероятный ребёнок - наша София 🙏🏼 Я счастлива. Я благодарна», – прокомментировала она эмоциональное видео в сети.

Отметим, что разница в возрасте – 18 лет – совсем не смущает супругов. В этом году Кучеренко исполнится уже 50 лет, а Санте в мае будет только 32 года.

Тажке интересно, что для Санты Димопулос это уже будет третий брак. Бывшая "виагрянка" была замужем за шоуменом Андреем Джеджулой, от которого у нее есть сын Даниэль, а также с осени 2012 года – с бизнесменом Владимиром Самсоненко.

Девушка еще несколько лет назад в интервью призналась, что свадьба оказалась полной неожиданностью не только для ее друзей, но и для нее самой. Игорь позвал Санту обедать в ресторан, где ее ожидал сюрприз. Все посетители встали и начали играть на музыкальных инструментах. Из ресторана парочка отправилась прямиком в ЗАГС, где и расписалась. До свадьбы Санта и Игорь больше года жили вместе.

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