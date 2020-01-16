Дочка співачки Ольги Полякової показала "недитяче" фото

Дівчинка вирушила в теплі краї і позувала на пляжі роздягненою. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram дочки відомої української артистки.

Старша з дочок співачки Марія Полякова частенько постить в своєму мікро-блозі кадри, як "життя", так і студійні фото. Вчора ми писали про те, що Маша побувала в Нью-Йорку, а вже 16 січня дівчинка, схоже, вирушила до місця набагато теплішого за східне узбережжя Штатів.

Так на новому опублікованому Машею фото, вона позує в роздільному купальнику, посміхається на камеру, трохи повернувши голову в бік. На доньці української знаменитості молодіжні аксесуари, своє пишне волосся - Марія заплела в косу.

Шанувальникам знімок дуже сподобався, вони пишуть, що Маша просто красуня, хоч і, можливо, трохи "заздалегідь" націлилася на дорослий спосіб життя, показуючи відверті фото з відпочинку в мережі.

Раніше ми писали про те, що старша з доньок співачки вирушила на період зимових канікул в США, зокрема - вона побувала на східному узбережжі. Так на одному з фото, зірка мережі позувала на тлі знаменитих жовтих машин служби таксі Нью-Йорка. На юній знаменитості була яскрава куртка практично в колір машин - волосся Маша Полякова розпустила, також в кадрі вона, швидше за все, "потягувала" безалкогольний коктейль або смузі, була в джинсах і в руках у дівчинки також були пакети з покупками.

Шанувальникам Марії Полякової такі знімки припали до душі - вони назвали дівчинку стильною і відзначили також, що та дуже схожа на свою матір і помітно подорослішала:

"Мрійниця, як мама"

"Бомбовська курточка"

"Красунечка"

"Молодець"

Нагадаємо, Полякова запалила з дочками і підірвала мережу яскравим відео.

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