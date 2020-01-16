Влад Яма показав, як розважається з сім'єю на відпочинку

Судячи з соцмереж знаменитого українського хореографа та його дружини Лілії, вони з сином відправилися на відпочинок в Майамі. Подружжя вже почало ділитися кадрами своєї подорожі.

Так, в Інстаграмі Влада Ями з'явилося нове коротке відео, судячи з усього, зняте в номері готелю. Як повідомляє Politeka, кадри були опубліковані в розділі Сторіс.

На відео танцюрист розважається тим, що лежить на ліжку і перекидається пляшкою з водою з людиною, яка знімає його на камеру. І хоча на кадрах не видно, хто це, можна припустити, що це дружина Ями. Примітно, що на відео танцюрист постає в розслабленому образі: він лежить на ліжку в одних шортах.

Пізніше Яма поділився ще одним відео, на якому вони з сім'єю вже вийшли на вулицю і почали досліджувати курорт. Хореограф одягнений по-літньому легко, а за ним на тлі можна розгледіти пальми.

До цієї поїздки Влад Яма встиг відзначитися досить незвичайним знімком. Ми писали про те, що він опублікував фото, на якому позує прямо на залізничному переїзді - зірка мережі приспокойно присів на обмерзлі рейки і при цьому посміхався.

Варто відзначити, що танцюрист на знімку виглядає, як звичайний турист, що проводить свою відпустку на Заході України, в горах: на спині об'ємний рюкзак, куртка, непримітна і в той же час - забавна шапка, триденна щетина:

«Куди веде дорога?... Все залежить від нас самих. #яремче», - підписав він кадр з відпочинку.

Шанувальники артиста навіть трохи розгубилися, побачивши таку фотокартку, мовляв, така зірка, а такий простий. Крім іншого, фани також написали Владу про те, що чудово проводити відпустку саме в Україні і ще про те, що він чудово виглядає. А деяким знімок представився мерзенним видовищем, бо як Влад, очевидно, забув - в поїздах туалети працюють, скидаючи "відходи" прямо на рейки, і артист присів, по суті, в бруд.

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