Дочка відомого українського політика Михайла Добкіна, Алла, опублікувала нове фото, поставши в загадковому образі

Модель порадувала знімком у своєму Instagram, пише Politeka.net.

Алла позувала у відвертій сукні з відкритою спиною. Дівчина спустила наряд з плечей, прикривши груди руками. В результаті виріз на спині дійшов до п'ятої точки дівчини.

Українська знаменитість зробила пишну зачіску з хвилястого волосся, яке вона закинула набік. Легкий макіяж з модними на сьогодні великими бровами - відмінно доповнив витончений образ дочки Добкіна.

На пальці красуні можна помітити невелике татуювання.

Алла пильно дивилася в кадр, відкривши губи. Дівчина довела до тремтіння своєю красою.

Загадковості образу красуні додав чорно-білий колір знімка.

"Так, всі повернулися з відпочинку?😂 Instagram став схожий на туристичний журнал😁 ⠀ Ну раз всі відпочили..тепер ми починаємо підготовку до відпочинку 😄😋 Через тиждень 👋🏼 ⠀ Всім гарного дня Ваша А.💋", - написала Добкіна.

Пост за дві години зібрав майже 900 лайків і трохи коментарів у вигляді смайликів.

Нагадаємо, Алла показала личко свого сина Марка.

Дівчина позувала з малюком на руках. Варто відзначити, що це фото чи не перше, на якому поблизу видно личко сина Алли.

Сама дочка Добкіна на знімку була з серйозним виразом обличчя, і впевнено дивлячись в об'єктив, робила селфи.

Шанувальники вибухнули швалом компліментів на адресу молодої мами, а головне - чарівного малюка.

Раніше ми писали, що Алла Добкіна позувала на м'якому дивані з великою спинкою.

Дівчина вибрала чорне плаття з довгими рукавами, колготки і масивні черевики. Образ дочки Добкіна завершили різні аксесуари.

Волосся Алла закинула назад і погладила їх рукою на одному фото, а на другому - зухвало дивилася в камеру. Виглядала вона по-справжньому стильно.

Раніше ми писали, що Алла Добкіна опублікувала кілька кадрів з вечірки "Вечірній Добкін".

Алла підкреслила форми глибоким декольте, а завдяки довгому вирізу на спідниці сукні можна було розглянути стрункі ніжки дівчини.

Донька політика заспівала на сцені "Музика нас зв'язала".

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