Врятувати Гуфа можуть тільки в одному місці

Бізнес відомого музиканта і “патріот Москви” Гуфа опинився на межі банкрутства, повідомляє Politeka.net з посиланням на Telegram-канал Mash

Видання зазначає, що відомий реп-виконавець і “головний патріот Москви” з 2017-го є співвласником фірми Lugang. Компанія виробляє модний одяг.

Останнім часом справи у компанії йдуть зовсім погано по всіх фронтах, що змушує репера нервувати. “Тут тобі і істерики в ефірах инстача, наїзди на депутата Носова і сварки з усіма підряд. Льошу можна зрозуміти — банкрутство підбирається все ближче”, - йдеться в повідомленні.

За даними ЗМІ, у компанії Lugang погані фінансові результати, однак Гуф (справжнє ім'я Олексій Долматов) не зупиняє справу і працює у збиток.

Ситуація тільки погіршується, а виручка від продажу склала всього 25 млн рублів при тому, що витрати на 5 млн рублів більше.

“Гуфу терміново потрібно дзвонити в мерію Москви. Тут одними вибаченнями не відбудешся”, - дають “рецепт” автори Mash.

Нагадаємо, що Гуфа назвали “головним патріотом” Москви після його кліпу, який зацькували в мережі. Кліп Тимати і Гуфа на композицію «Москва» набралв на відеохостингу YouTube рекордні 1,4 мільйона дизлайків. Рэперам довелося терміново видаляти кліп і вибачатися перед фанатами.

Текст пісні виявився вкрай комплементарним до влади Москви. Репери співали, що «не ходять на мітинги і не втирають дичину», що збираються «грюкнути бургер за здоров'я Сабянина” і в такому дусі.

Раніше артист також артист записав відеозвернення до екс-депутата Держдуми від Красноярського краю Дмитра Носовв. Носов нібито винен в кінці його шлюбу з екс-дружиною Айзой.

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