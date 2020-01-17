Відома українська співачка Ані Лорак, яка живе і будує кар'єру в Росії, поділилася показала, як відпочиває в Голлівуді

На знімку Лорак позує в штанях або лосинах, піджаку іі окулярах. В руках Кароліна тримає маленький пакет, а на тлі стоїть червона спортивна машина. Цікаво, що нижня частина фото змазана, спеціально або випадково - невідомо. Можна помітити, що фотограф обрізав ноги співачці на кадрі. Але фото вийшло дуже цікавим і привабливим. Зрозуміти, що Лорак в Голлівуді, можна за геометке, яку залишила артистка. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити за 20 хвилин понад 20 тисяч лайків і безліч коментарів:

"Дуже красива", "Як завжди на 100%", "Красуня. Повертайтеся скоріше, сумуємо", "Красуня, так подобається ваш стиль. Гарного вам дня", "Голівуд, ви на місці", "Ну що, красива, поїхали кататися", "Шикарна", "Лорак їде за Оскаром. За найкраще шоу", "Шикарна, любимо вас", "Супер образ, ви прекрасні, Кароліна".

Раніше ми повідомляли, що Лорак засвітилася на відпочинку в недбалому вигляді.

Знаменита артистка поділилася незвичайними кадрами, на яких показала себе в незвичайному стилі і засвітила свій новий спортивний стиль. Так, Кароліна опублікувала фото, на якому позує у вільному, кілька домашньому вбранні, сховавши обличчя під сонцезахисними окулярами.

Так, Лорак вдалося здивувати шанувальників знімком, зробленим на прогулянці в каліфорнійському місті. Сама вона позувала у вільній темно-зеленої толстовці і сірого кольору джинсах, співачка доповнила свій лук такого ж кольору зручними кросівками. Зазначимо, раніше Лорак вже хвалилася фото з Лос-Анджелеса.

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