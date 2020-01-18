Племінниця легендарної української співачки Софії Ротару Соня Кей, висхідна зірка вітчизняного шоу-бізнесу, поділилася новим мережі
На фото Соня задерла голову і взялася руками за шию. Можна помітити, що племінниця Ротару вигнула спинку заради цієї пози. Швидше за все, Соня одягла чорну сукню з відкритими плечима. На тлі можна побачити захід сонця. Співачка позує з розпущеним волоссям, можливо, мокрими. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
"Добрий вечір", - написала Соня на кадрі.
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На другому фото нічого не змінилося, крім доданих крапельок, які були домальовані.
Фанати не змогли оцінити кадри або залишити коментарі. Вони були опубліковані в сторіс, де така функція відсутня.
Раніше ми повідомляли, що племінниця Ротару показала, чим займається наодинці сама з собою.
Соня Кей показала, як виглядає по дорозі на зустрічі в Києві. Свій діловий цибулю вона розмістила в соцмережі.
Так, на фото Соня Кей позує в ліфті в центрі Києва. Вона одягла чорні штани в обтяжку, чорний гольф, а також коротку шубку світло-коричневого кольору з нашивкою. Волосся поклала рівними пасмами.
«Поспішаю на зустрічі, але спочатку за кавою», – наголосила вона.
У коментарях користувачі мережі підтвердили, що кава – обов'язково потрібно брати.
«Я завжди запізнююсь, але за каву завжди зайду», «це святе», «Ви дуже-дуже гарна. бажаю успіхів», «Гарного тобі дня, яскравого настрою», – пожелили фолловери Соні в мережі під фото.
Повідомлялося, що племінниця Ротару облягла розкішні принади чорним вбранням.
Висхідна зірка Соня Хлябич вже записала кілька хітів, а також представила на суд громадськості свої відеороботи.
Також артистка встигає робити публікацію в Instagram. Так, на новому фото Соня позувала в салоні краси. Дівчина зробила селфи, демонструючи свій образ.
Так, співачка постала в кофті і чорних обтягуючих джинсах. Наряд ідеально підкреслив струнку фігуру племінниці Ротару.
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