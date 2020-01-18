Знаменитость поделилась фото на своей страничке

Племянница легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Кей, восходящая звезда отечественного шоу-бизнеса, поделилась новым образом в сети

На фото Соня задрала голову и взялась руками за шею. Можно заметить, что племянница Ротару выгнула спинку ради этой позы. Скорее всего, Соня надела черное платье с открытыми плечами. На фоне можно увидеть закат. Певица позирует с распущенными волосами, возможно, мокрыми. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Добрый вечер", - написала Соня на кадре.

На втором фото ничего не изменилось, кроме добавленных капелек, которые были дорисованы.

Фанаты не смогли оценить кадры или оставить комментарии. Они были опубликованы в сторис, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что племянница Ротару показала, чем занимается наедине сама с собой.

Соня Кей показала, как выглядит по дороге на встречи в Киеве. Свой деловой лук она разместила в соцсети.

Так, на фото Соня Кей позирует в лифте в центре Киева. Она надела черные штаны в обтяжку, черный гольф, а также короткую шубку светло-коричневого цвета с нашивкой. Волосы уложила ровными прядями.

«Спешу на встречи, но сначала за кофе», – отметила она.

В комментариях пользователи сети подтвердили, что кофе – обязательно нужно брать.

«Я обычно опаздываю, но за кофе всегда зайду», «это святое», «Вы очень-очень красивая. желаю успехов», «Хорошего тебе дня, яркого настроения», – пожелили фолловеры Сони в сети под фото.

Сообщалось, что племянница Ротару обтянула роскошные прелести черным нарядом.

Восходящая звезда Соня Хлябич уже записала несколько хитов, а также представила суд общественности свои видеоработы.

Также артистка успевает делать публикации в Инстаграм. Так, на новом фото Соня позировала в салоне красоты. Девушка сделала селфи, демонстрируя свой образ.

Так, певица предстала в черных обтягивающих кофте и джинсах. Наряд идеально подчеркнул стройную фигуру племянницы Ротару.

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