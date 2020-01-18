Скандальна балерина Анастасія Волочкова продовжує всіляко привертати увагу до своєї персони на сторінці в соціальній мережі Instagram
Незважаючи на те, що користувачі мережі активно обговорюють будь хвастощі зірки, її саму це не зупиняє, , пише Politeka.net.
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Сама вона кілька днів тому отримала безліч критики з боку користувачів мережі, похвалившись своїм "шикарним" відпусткою.
Проте безліч гнівних слів на її адресу змусили артистку призупинити активність недоброзичливців і піти на крайній захід. Схоже, Волочкова не витримала і вже через кілька годин на її сторінці з'явилося ще і відео, в якому вона заявила, що приховає коментарі, щоб позбутися зла на свою адресу.
Після завершення відпустки балерина вже встигла побувати в улюбленому нею салоні, а також записати відеопривітання для Ігоря Ніколаєва. Примітно, що зазвичай під такими записами користувачі Instagram помічали: співачка не раз записувала ролики в стані алкогольного сп'яніння (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
Нещодавно Волочкова здивувала знімком з коханим – таємничим незнайомцем, особа якого вперто ховається від оточуючих. То бойфренд балерини надто відомий, тол і Настя не хоче наврочити своє довгоочікуване щастя — так чи інакше відомостей про її кавалера мізерно мало.
«На цьому фото наші тіней я розгледіла безліч цікавих деталей, які здалися мені цікавими.😊 У цих піщаних волнушках я побачила цікавих диваків і звіряток😊 А ніжки мої, як і раніше довше, ніж у мого чоловіка😉 #анастасияволочкова #волочкова», – пише Настя.
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