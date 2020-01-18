Дружина загиблого в 2019 році російського репера Децла (Кирило Толмацький) Юлія Толмацька не дає батькам виконавця спілкуватися з онуком.

Батьки Толмацького мають намір провести тест на батьківство, щоб встановити, чи дійсно хлопчик є сином покійної зірки. Як стало відомо, вдова Децла Юлія не підтримує зв'язок з батьками артиста. Після смерті співака вона покинула Росію, щоб впоратися з переживаннями. Коли вона повернеться додому родичі Децла не знають.

Наголошується, що разом з нею виїхав і син артиста - Меркурій Антоній Іван Кирилович Кисельов, якого в родині називали Тоні. Бабуся і дідусь звинувачують невістку в тому, що вона ховає від них 14-річного онука, та ще й затягує процес оформлення спадщини. Через це батько Децла хоче провести тест на батьківство. До того ж, його турбує той факт, що Тоні дали прізвище матері.

Як розповіла російським ЗМІ мати Децла, їй незрозуміла поведінка Юлії.

«Ситуація з онуком якою була, такою і залишилася — я його не бачу, хоча ми з ним були друзями. Справжніми друзями. Я не розумію, коли люди так поводяться. Може, коли людина відчуває провину, вона біжить, напевно», - міркує Ірина Толмацкька.

За словами жінки, батько Децла поводиться імпульсивно, тому що хоче докопатися до правди. Вона зазначає, що тест на батьківство має розставити всі крапки. Якщо він доведе, що Тоні – син Децла, вони будуть підтримувати хлопчика. Поки Юлія не доведе цього, спадковий процес буде заморожений.

«Зазвичай горе зближує людей, а у нас навпаки. Її поведінка не зрозуміла, тому у Саші і виникають різні думки щодо того, що Тоні — нерідний син Кирюши», - журиться мати покійного співака.

За словами жінки, зараз їй доводиться платити за квартиру сина, в якій ніхто не живе. Невістка ж поїхала в Індію. Повернеться вона звідти чи ні, ніхто не знає.

Сама Юлія з журналістами воліє не спілкуватися. На своїй сторінці у Інстаграмі вона пише пости про карму, пошуки сенсу і духовні практики. Користувачі мережі не перестають закликати жінку вирішити питання зі спадкоємцем Децла мирним шляхом.

«Ви є ви, а маленький Т-ий не при справах, дайте йому свободу дій і нехай контактує з І. А.. Не можна жити, щоб від вашого життя іншим було погано, стропалить це негідно», - радять шанувальники дівчині.

Нагадаємо, що Децл помер перед своїм концертом взимку 2019 року. Перед цим артист скаржився на болі в серці.

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