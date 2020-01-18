Відомий російський співак і композитор Ігор Ніколаєв 17 січня відсвяткував своє 60-річчя

На ювілеї зірки були присутні зірки, в тому числі і сама примадонна Алла Пугачова, пише Рoliteka.net.

Продюсер Йосип Пригожин, який також перебував на святі, зняв близькість співачки з композиром. Відповідне відео він опублікував в Instagram. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки) Цікаво, де в цей час був чоловік артистки Максим Галкін...

"Таке рідко можна побачити. Танець двох легенд і друзів", - підписав кадри Пригожин.

На відео Пугачова - в чорних кофті і спідниці в білим принтом, а іменинник одягнув чорний костюм. Знаменитості танцювали повільний танець і розмовляли. Як раптом, Алла Борисівна підняла руку і комусь помахала. Тоді обидва пішли зустрічати гостей.

За 14 годин пост зібрав понад 80 тисяч переглядів. В коментарях люди вітали Миколаєва, а також обговорили зовнішність зірок.

"Зворушливо, молодці пронесли теплі стосунки через роки!", "Ну, які вони старі ? Виглядають чудово всі ! 🌹🌹🌹 Обожнюю Ігоря Ніколаєва !!!🎂", "Дуже мило! Прямо тремтіння по тілу... Так приємно бачити і розуміти стільки років дружби.... Браво👏👏👏", "Старість😂", "...у Алли якесь напружене обличчя і натягнута посмішка! Або мені це тільки здалося? Якщо здається - треба хреститься! 😄люблю вас обох", "День народження Ігоря а ви все про Аллу", "Алла шикарно виглядає👏😍", "Прекрасний танець «Двох Зірок»👍✨✨✨ ❤️❤️❤️", "Чет запахло нафталіном 🤪", "Дві бабусі 😂😂😂😂", "Величезного здоров'я Ігорю", "Легенда тільки Алла", "А я б туди і третім залетів🙄", "Це ж дві Людини, чудо людини,слів немає,ПОДАРУНОК, від Всіх від нас,тільки безмежна Любов", "Сдалека переплутала хто з них хто", "Дайте бабусі відпочинку. Заслужила. Всіх благ їй, всіх!!!!!", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін привітав Ігоря Ніколаєва з ювілеєм.

У своєму Твіттері журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов опублікував спільне фото глави РФ і Миколаєва і процитував текст привітання Путіна:

«Ви успішно реалізували свій творчий потенціал, відбулися як чудовий співак і композитор».

Нагадаємо, що роздягнена невістка Пугачової приголомшила видом ззаду: «моторошні зарості».

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