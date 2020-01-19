Дружина відомого українського співака Дмитра Монатіка (MONATIK), Ірина, продовжує ділитися фотографіями з відпочинку

Зараз артист разом з сім'єю перебувають в теплих краях і часто діляться красивими кадрами з курорту, пише Рoliteka.net.

На одному з недавніх знімків Ірина постала в червоному купальнику, який просто підійшов до її стрункої фігури. Дружина Монатіка, мабуть, бігла її волосся розвіяв вітер.

Можна вдосталь насолодитися фігурою Ірини: пишні груди трохи підвелися від бігу, а рівні спортивні ноги застигли в напрузі.

Ірина, ймовірно, весело проводить час. Її обличчя осяває посмішка. Завершують образ великі окуляри.

Супурга Монатіка незвично позувала на пляжі з блакитною водою і чистим синім небом.

"Та, хто біжить по хвилях ..і мрій..🌊❤️☀️🌴🥰", - підписала знімок Ірина.

Пост за три години зібрав понад 4000 лайків та багато коментарів. Були ті, хто порівняв дружину артиста зі рятувальницею Малібу.

"Сногшибательная😍", "Wow wow wow ♥️♥️♥️🔥🔥🔥", "💥💥💥💥 красуня", "Неймовірно красиво!!!!😍😍😍", "❤️наймиліша дуже красива", "Рятувальниця Малібу", "Яке доброго ранку)", "Рятувальниця Малібу❤️❤️❤️🔥", "Дуже красиво", "Дуууууже гарно", "Яка ви красива! Захоплююся!", "Красуня!!!!❤️❤️", "Дуже красива!!!✨✨✨", "Рятувальниця Малібу))🔥", "🔥WOW🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ірина Монатік опублікувала пост в Instagram, поставши на фотографії в красивій яскравій сукні.

Красуня йшла босоніж по дерев'яному містку. Вітер розвіяв пишне волосся дівчини. Дружина Монатіка посміхнулася і повернула голову вбік.

Варто відзначити, що красуні вдалося зберегти струнку фігуру, незважаючи на те, що вона мати двох дітей.

Позаду Ірини виднілися блакитні небо і вода, а також дерев'яні будиночки.

Раніше ми писали, що на одному з нових знімків Ірина позувала у легкій блакитній сукні, яка відкрила її красиві "шовковисті" плечі і стрункі ніжки. Завершив образ красуні солом'яний капелюшок.

"Краще початку 2020 складно придумати. Заряджаємося прекрасним, попереду дуже насичений рік 🙏🏽❤️❤️", - написала дружина української знаменитості.

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