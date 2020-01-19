Гімнастка, фіналістка шоу "Танці з зірками" Анна Різатдінова похвалилася фігурою в білому топі

Красуня продемонструвала форми на фото в Instagram, пише Рoliteka.net. В топі виділялися пишні груди Анни і помітна тонка талія. Кофта відкрила плече знаменитості.

Довгі сережки і широка посмішка доповнили красивий образ зірки. Варто відзначити, що Різатдінова розпустила хвилясте волосся і на ній мінімум макіяжу.

"Просто посміхнися 😊", - підписала знімок гімнастка.

По всій видимості, фото знаменитості було зроблено в одному з закладів.

За годину публікація зібрала близько 3000 лайків та багато коментарів. Деякі припустили, що зірка провела час зі своїм партнером по танцях Олександром Прохоровим.

"Красивий фон вибрали!!! 🔥🔥🔥💃💃💃", "Прийшли мені це фото, я з радістю опублікую тебе 🌸😻", "Гарно вийшла , а на фото , друга половинка , хлопця🎉", "Просто відпад", "Може це не випадкове фото, раз ззаду Олександр сидить! 😊😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ганну Ризатдінову назвали фавориткою члена журі шоу Влада Ями після того, як той повідомив, що саме гімнастка була гідна перемоги.

Нагадаємо, Ганна Різатдінова постала в досить скромному образі.

Дівчина сиділа на дивані. На ній були білий топ, піджак, джинси і черевики. Дівчина посміхалася, дивлячись у камеру і виставивши руки вперед. На пальці і зап'ястя зірки можна розглянути гарні прикраси.

Позаду гімнастки видно велике вікно, за яким стирчать дах інших будівель.

Раніше ми писали, що Анна з'явилася в басейні, а на тлі можна побачити гори і сніг. Можна припустити, що вода з підігрівом, раз навколо лежить сніг. Різатдінова показала себе в одному блискучому купальнику, в якому можна оцінити пишні форми гімнастки.

"Друзі опитування ...) Що ви вважаєте найбільш привабливим в дівчині?", - поцікавилася вона у підписників.

Нагадаємо також, що нещодавно Ганна Різатдінова стрибнула з інструктором на парашуті. Вона показала нереальні фотографії в небі. На фото гімнастка кричить, розвівши руками, а волосся її тріпає по обличчю.

Нагадаємо, фаворитка Ями застигла на дивані з розсунутими ногами

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