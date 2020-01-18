Герой реаліті-шоу «Холостяк» і відомий український телеведучий Микита Добринін вразив несподіваною зміною образу

Із шатена чоловік перетворився в блондина, а фото трансформації у своєму сторіз в Інстаграмі опублікувала наречена Микити і переможниця проекту «Холостяк-9» Даша Квіткова, передає Politeka.

Як відомо, закохані відпочивають на Балі вже майже місяць. Там вони відвідують різні майстер-класи, подорожують по острову, досліджують джунглі, що активно показують в соцмережах. Там же Микита зробив дівчині пропозицію, і цією радісною новиною вона поспішила поділитися з підписниками, яких у неї понад 600 тисяч.

Новий колір волосся Добриніна – результат програного парі. Закохані посперечалися з приводу кольору шкіри білого ведмедя. Квіткова сказала, що він чорний, а от чоловік був упевнений в тому, що вона нічим не відрізняється від його бурого побратима.

За умовами парі, якщо хлопець програє, він повинен був перефарбуватися в білий колір. Як справжній чоловік, Микита виконав умову.

«Він зробив це!» – написала дівчина, показавши новоспеченого блондина.

Микита і Дарина познайомилися в 2019 році під час зйомок шоу «Холостяк». Тоді успішний телеведучий прийшов на проект, щоб знайти справжнє кохання. Проте глядачі не вірили в те, що шоумен, який вже був у шлюбі, матиме серйозні стосунки з учасницею. Але сам Микита Добринін щоразу переконував: він готовий другий раз піти до вівтаря.

Квіткова – майстер зачісок і блогер. Найцікавіше, що в одному з перших випусків Микита мало не розпрощався з дівчиною, однак друзі переконали його дати їй другий шанс.

Нагадаємо, на шоу «Холостяк» стався скандал.

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