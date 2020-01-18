Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк показала пікантний кадр зі свята, де була співачка Оля Полякова

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram провідною.

"З днем народження, моя Королева", - йдеться у підписі.

На опублікованому знімку видно, як Нікітюк "потерлася" об Полякову, коли обидві дівчини стояли колінами на столі.

"Я на цьому фото окосела від твоїх пісень", - підкреслюється на знімку.

Уточнимо, що шанувальники Никитюк не змогли висловитися про выхдке кумира, оскільки кадри вона викинула в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді і дуже сміливими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram, а також інтригувати цікавими зауваженнями

Знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала на відео і фото, як розважалася на відпочинку.

Зазначимо, яскравими кадрами зірка ділиться з шанувальниками досить часто і цей раз не став винятком. В цей раз щаслива Леся похвалилася новим чином.

В цей раз зіркова телеведуча відправилася в українські Карпати, і вже підкорює гірськолижний курорт Буковель. На нових фото, які показала Леся, вона з'явилася на вулиці на фоні красивого снігового пейзажу.

Сама зірка позувала в теплій шубі яскраво-синього відтінку, темному светрі і такого ж кольору джинсах. При цьому Леся навряд чи змогла вибратися зі снігового замету, майже втративши по дорозі шубу, спадающую з плечь. Оскільки кадри Леся представила в розділі Сторі, шанувальники не змогли їх прокоментувати.

Нагадаємо, Никитюк без штанів потрясла своїм головним достоїнством на камеру.

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