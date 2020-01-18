Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк показала пикантный кадр с праздника, где была певица Оля Полякова
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram ведущей.
"С днем рождения, моя Королева", - говорится в подписи.
На опубликованном снимке видно, как Никитюк "потерлась" об Полякову, когда обе девушки стояли коленями на столе.
"Я на этом фото окосела от твоих песен", - подчеркивается на снимке.
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Уточним, что поклонники Никитюк не смогли высказаться о выхдке кумира, поскольку кадры она выбросила в Сторис.
Как собщалось ранее, Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями
Знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала на видео и фото, как развлекалась на отдыхе.
Отметим, яркими кадрами звезда делится с поклонниками довольно часто и этот раз не стал исключением. В этот раз счастливая Леся похвасталась новым образом.
В этот раз звездная телеведущая отправилась в украинские Карпаты, и уже покоряет горнолыжный курорт Буковель. На новых фото, которые показала Леся, она появилась на улице на фоне красивого снежного пейзажа.
Сама звезда позировала в теплой шубе ярко-синего оттенка, темном свитере и такого же цвета джинсах. При этом Леся едва ли смогла выбраться из снежного сугроба, почти потеряв по пути шубу, спадающую с плечь. Поскольку кадры Леся представила в разделе Стори, поклонники не смогли их прокомментировать.
Напомним, Никитюк без штанов потрясла своим главным достоинством на камеру.
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