Українська телеведуча Катя Осадча привітала шанувальників з Водохреще

Українка вирішила продемонструвати одну з варіацій вишиванки, пише Рoliteka.net.

Так на новому опублікованому фото модель красується біля новорічної ялинки у світлому вбранні, розшитому червоним орнаментом, виставши напоказ свої плечі. На знімку також частково видно стрункі ніжки Каті.

На знімку видну перфектну засмагу вітчизняної селебретіс, стильнуа зачіску і іскрометну усмішкуа. Крім того, Катя в сторіз привітала всіх своїх шанувальників і загалом - всіх українців і християн з православним святом Хрещення Господнього - на іншому знімку вона зробила селфі зі своїм чоловіком, також популярним телевізійником Юрієм Горбуновим. Він також був у вишиванці.

Більш того, шанувальники відзначили, що парочка прерасно і свіжо виглядає, особливо - Катя.

Нагадаємо, що раніше Катерина Осадча порадувала шанувальників новими фото у новорічному стилі. Модель з'явилася в бірюзовій сукні з великим вирізом на спині. Вигляд ззаду вражає - вбрання гарно прикрашений, що неможливо не помітити. Завершували образ телеведучої масивні сережки і червоний капелюшок з пір'їнкою. Зірка посміхалася і дивилася в камеру.

Шанувальникам знімок дуже сподобався - вони розхвалили Катю і її струнку фігуру.

Нагадаємо також и про те, що пара часто хвалиться фотографіями з відпочинку. Так раніше Юрій Горбунов опублікував знімок, на якому дружина постала в красивому, легкому, літньому платті. Образ телеведучої завершував капелюшок і інші аксесуари. При цьому Катя перебувала на гойдалці, прикріпленій до дерева.

Юрій Горбунов позував у блакитній сорочці і капелюшку. Позаду подружжя виднілася блакитна вода і чистий пісок. Обидва усміхалися, виглядали свіжо і відпочилими.

Нагадаємо, Горбунов зробив несподіване зізнання Осадчій.

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