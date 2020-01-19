Російську актрису Анастасію Заворотнюк з чоловіком Петром Чернишовим дізналися у натовпі туристів на пляжі Таїланду

Їх нібито помітили на курорті в Таїланді. Такою новиною поділився видання "Версія.Інфо", чию інформацію підхопили і інші російські ресурси.

ЗМІ опублікувало знімки, на яких червоним обвели подружню парую. Але на ньому важко щось розгледіти, оскільки зроблений занадто з далекої відстані.

Тим не менш, стверджується, що статура, постава і загальний вигляд фігури видає в дівчині зірку "Моєї прекрасної няні", а в її супутнику – Чернишова.

Користувачі мережі почали жартувати з новини і пропонувати свої варіанти, кого на знімку можна ще побачити, крім Заворотнюк.

«Нісенітниця повна. Якщо онкологія на позитивній динаміці, жодного пляжу бути не може», «А ще на цій фотці були помічені Елвіс Преслі, Володимир Ульянов, і звичайно ж, Тутанхамон в обнімку з Нефертіті», «Якщо придивитися, то й Кобзона можна побачити», – сміються в мережі.

Нагадаємо, що шанувальники серіалу "Моя прекрасна няня" поділилися новорічними кадрами з цього кіно-шедевру, на яких з'явилася Анастасія Заворотнюк. Так, в одному з мікроблогів в Instagram опублікували "шматочок" серії, де персонаж Насті Вікторія Прудковская і її коханий Максим Вікторович Шаталін (грає актор Сергій Жигунов) наряджають ялинку. Примітно, що не лише у фільмі, але і в реальному житті на той час між акторами склалися любовні відносини.

Так, після розставання з Жигуновим Анастасія Заворотнюк закрутила роман з відомим російським фігуристом Петром Чернишовим, за якого згодом вийшла заміж. Після народження дочки Міли, навесні 2019 року стало відомо про серйозне захворювання, подкосившем Заворотнюк. У неї виявили рак головного мозку. Актриса майже рік бореться з недугою.

Нагадаємо, чоловік хворий на рак Заворотнюк раптово покинув РФ.

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