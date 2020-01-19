34-річна українська співачка Тіна Кароль приголомшила публіку відвертим знімком

Як передає Politeka.net, красуня поділилася свіжим кадром у своєму мікроблозі в Інстаграм. Тіна, вочевидь, тільки щойно вийшла з ванни, в білому махровому халатику і білому рушнику на голові, її шию прикрашає ніжний кулончик з камінцем. Вона приспустила халат на одному з плечей, показав звабливі вигини. Співачка дивиться прямо в об’єктив, доторкнувшись пальцями до губів. Вийшло досить ніжне фото, но в той же час відверте.

Коментуючі розсипалися в компліментах, називаючи співачку і богинею, і ягідкою, і просто красунею.

"😍😻😍 Красуня ти наша 💥"

"Занадто💔🔥❤️"

"Тіна адже це божевілля жити в такому божевіллі...а де куточок ТИШІ..."

"Очі😻💔"

"Ось це добрий ранок ❤️ шалено красива 💋😍"

"Солодка ягідка, ніжна квітка, ліки для серця, для тіла порок!😎🔥👍❤️"

"Ваай,богиня😻💞🔥"

Раніше ми повідомляли, Кароль вразила шанувальників знімками в величезному чорному піджаку, надягнутому, вважай, на голе тіло. Артистка з'явилася в пікантному образі, коли крізь неосяжний піджак засвітила пишні форми в чорній нижній білизні. Вона зухвало дивиться в об'єктив, відкривши рот і закинувши голову трохи назад.

Також ми розповідали, що Тіна підкорила публіку, з'явившись на зйомках шоу в прозорому корсеті. Так, на ній був білий корсет зі вставкою з чорної прозорої тканини на животі, а також штани темного кольору, які вигідно обтягнули її привабливу "п'яту точку".

Крім того, ми писали, Кароль нещодавно потрапила в гучний скандал на концерті у Львові. На старий Новий рік Тіна співала на сцені львівської опери, коли посеред виступу глядачі масово стали покидати зал. Причиною виявилося те, що Тіна виконувала пісні російською мовою, що сильно обурило відвідувачів. Львів'яни розраховували, що "Різдвяний концерт" Кароль буде українською мовою, а тому засмутилися.

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