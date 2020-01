View this post on Instagram

The Voice of Ukraine! It’s gonna be legendary🥳 ⠀ Уже сегодня старт @goloskrainy_official 🎙 Будет много сюрпризов! Ставь ❤️, если будешь смотреть! Встречаемся в 21.00 на 1+1🥰 ⠀ #thevoice #nk #familyvoice