Настя Каменських стане ведучою нового сезону шоу «Голос країни», який стартує в неділю, 19 січня
Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK порадувала фанатів новим відео-анонсом улюбленого всіма українцями шоу. Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
«Голос України! Це буде легендарно! Вже сьогодні старт «Голос країни» 🎙 Буде багато сюрпризів! Став ❤️, якщо будеш дивитися! Зустрічаємося о 21.00 на 1+1», – наголосила вона.
На відео Каменських послала камері повітряний поцілунок, після чого в кадрі засвітився Потап, до якого Настя потягнулася за поцілунком. Так, на наступному кадрі замість потапа виявився співак Монатік, і приголомшив дівчину.
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Кумедне відео зібрало багато коментарів на сторінці Насті.
«Настя хороша дівчинка і красива, а цей її Потап який недоумок ...», «Це буде неймовірний сезон, тому що ви будете присутні 😍❤️», «Клас», «Потап так схуд, просто вау! У минулому сезоні був з таким пузиком,а зараз взагалі красунчики!», «Ти просто вогонь», «Краща», «Буду дивитися заради вашої пари 😍», «Ти просто красуня», – відзначили в мережі.
На фото Каменських позує сидячи в кріслі судді, закинувши ногу за ногу. На ній сіра сукня з відвертим декольте і босоніжки в тон.
вона розпустила Волосся і похвалилася пишною кучерявій копицею, обсягом якій позаздрять багато дівчат.
Нагадаємо, що Настя Каменських прокоментувала свою участь у мексиканській журналі «Playboy».
«А ось і моє нове інтерв'ю для Playboy Mexico. Я дуже рада поділитися з читачами журналу моєю історією. Розповіла, з чого почалася історія моєї любові до латиноамериканської культури, про моїх піснях і коллаборациях... і ще багато-багато цікавого. І чекайте ще більше новин», - йдеться в повідомленні.
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