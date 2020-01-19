Знаменита українська співачка Анна Седокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз лежачи на підлозі в негліже

Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців, пише Рoliteka.net.

Так, в цей раз Ганна Седокова показала, як проводить свій вихідний у неділю, 19 січня. Вона лежить на підлозі, закривши очі і насолоджується музикою. На фоні грає її син Гектор Сідоків з конструктором.

Зазначимо, що співачка лежить у кімнаті на килимі в негліже: на ній зручна футболка рожевого кольору, яка може бути піжамою, немає макіяжу, а волосся не розчесане.

Цікаво, що ніч вона провела разом з сином і коханим Яннісом Тиммой, який засвітився на її сториз в суботу ввечері, 18 січня. Він йшов з супермаркету з пакетами, в яких ніс продукти для вечері. Вони разом з Ганною приготували пасту і салат, а Гектор допомагав з десертом.

Нагадаємо, що раніше Седокова не зрадила своїм принципам і опублікувала стильне відео, хоча і скромніше попередніх.

На кадрах, показаних багатодітна мати позує в спокусливому чорному напівпрозорому комбінезоні, який підкреслює всі принади на тілі артистки. Волосся в цей раз Ганна красиво поклала, а на її обличчі, як завжди, щільний шар макіяжу. Співачка доповнила наряд капелюхом такого ж кольору, позуючи перед дзеркалом.

за кілька годин до цього Ганна показала себе відразу в кількох образах під час своєї роботи. Як виявилося, Анна зайнялася розробкою власної колекції одягу.

Нагадаємо, що Седокова заінтригувала новим відео.

Як повідомляла Politeka, раніше Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.

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