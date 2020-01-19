Знаменита співачка Світлана Лобода полетіла на відпочинок до пальм і білосніжного пісочку, де показала свою ідеальну красу

Як повідомляє Politeka.net, січень традиційно став місяцем, коли зірки відправляються у відпустку. Багато хто відправляються до океану, щоб погрітися на сонечку і набратися сил для нових концертів. Наприклад, Слава Камінська полетіла на Балі, Дмитро Монатік з дружиною і синами засмагає на Мальдівах, а Оля Полякова з родиною відпочиває в Мексиці.

Не стала винятком і Світлана Лобода, яка вирушила в екзотичні краї. Поки співачка не розголошувала, де саме відпочиває. Зате вона з помітною регулярністю ділиться яскравими кадрами з відпустки.

На своїй сторінці в Instagram Лобода опублікувала барвисті знімки, на яких відображена в шовковій мереживній сорочці і сонцезахисних окулярах. Артистка гарно позує на тлі безкрайнього неба і екзотичних пальм, запустивши руку в розпатлане волосся.

Спокусливий образ доповнили золоті прикраси: ланцюжки, сережки та браслети.

Користувачі мережі влаштували їй справжню лавину з компліментів, захоплюючись спокусливими формами виконавиці. Крім того, привітали Лободу з Хрещенням Господнім, побажавши їй всього найкращого.

"Яка ніжна❤️ з Хрещенням Вас і Всю Вашу Родину🙏🏼❤", "Ніжність 😍🌸✨", "Спасибі! І Вас! Ідеальна як завжди!!❤️", "Як вам іде білий колір 😍 Стаєте як 👼 Ангел", " Вау, вау, вау. Ось це топ!🔥 Приємного вам відпочинку", "Сонечко лежить на сонечку?)🌞", "Розкішна".

Також раніше повідомлялося, що українська співачка Світлана Лобода, любить привертати до себе увагу і епатувати публіку, що активно показує на своїх сторінках у соціальних мережах.

Співачка любить і відпочити, що показала сьогодні в Instagram на своїй сторінці.

Зірка позувала біля кількох відер знаменитої мережі «КFC» і навіть спробувала кілька шматочків на камеру. Сама артистка виглядала досить привабливо в легкому платті і з блискучому макіяжем на обличчі.

Нагадаємо, Лобода влаштувала гарячі танці в компанії струнких дівчат.

Як повідомляла Politeka, роздягнена Лобода показала ідеальне тіло в незвичайному вигляді, просто не впізнати.

Також Politeka писала, що спекотна Лобода шокувала пружними формами в сукні з блискіток.