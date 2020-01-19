Знаменитая певица Светлана Лобода улетела на отдых к пальмам и белоснежному песочку, где показала свою идеальную красоту

Как сообщает Politeka.net, январь традиционно стал месяцем, когда звезды отправляются в отпуск. Многие отправляются к океану, чтобы погреться на солнышке и набраться сил для новых концертов. Например, Слава Каминская улетела на Бали, Дмитрий Монатик с женой и сыновьями загорает на Мальдивах, а Оля Полякова с семьей отдыхает в Мексике.

Не стала исключением и Светлана Лобода, которая отправилась в экзотические края. Пока певица не разглашала, где именно отдыхает. Зато она с заметной регулярностью делится яркими кадрами с отпуска.

На своей странице в Instagram Лобода опубликовала красочные снимки, на которых запечатлена в шелковой кружевной рубашке и солнцезащитных очках. Артистка красиво позирует на фоне бескрайнего неба и экзотических пальм, запустив руку в растрепанные волосы.

Соблазнительный образ дополнили золотые украшения: цепочки, сережки и браслеты.

Пользователи сети устроили ей настоящую лавину из комплиментов, восторгаясь соблазнительными формами исполнительницы. Кроме того, поздравили Лободу с Крещением Господним, пожелав ей всего самого наилучшего.

"Какая нежная❤️ с Крещением Вас и Всю Вашу Семью🙏🏼❤", "Нежность 😍🌸✨", "Спасибо! И Вас! Идеальна как всегда!!❤️", "Как вам идет белый цвет 😍 Становитесь как 👼 Ангел", " Вау, вау, вау. Вот это топ!🔥 Отличного вам отдыха", "Солнышко лежит на солнышке?)🌞", "Роскошная".

Также ранее сообщалось, что украинская певица Светлана Лобода, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что активно показывает на своих страницах в социальных сетях.

Певица любит и отдохнуть, что показала сегодня в Инстаграм на своей странице.

Звезда позировала возле нескольких ведер знаменитой сети «КFC» и даже попробовала несколько кусочков на камеру. Сама артистка выглядела довольно привлекательно в легком платье и с блестящем макияжем на лице.

Напомним, Лобода устроила горячие танцы в компании стройных девиц.

Как сообщала Politeka, раздетая Лобода показала идеальное тело в необычном виде, просто не узнать.

Также Politeka писала, что знойная Лобода потрясла упругими формами в платье из блесток.