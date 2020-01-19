Примадонна російської естради Алла Пугачова викликала неоднозначну реакцію новими знімками в мережі

Фотоколаж з'явився на фан-сторінці Алли Пугачової в Instagram, пише Politeka

На першому знімку співачка в короткому червоному пальто позує зі своєю 6-річною донькою Лізою Галкіної, а на другому, - зі своїм чоловіком Максимом. При цьому одягнена Пугачова в екстраординарне чорне плаття з прозорою спідницею і з голими плечима. На обох знімках увагу приковують стрункі оголені ніжки артистки.

«Не засуджуйте чиєсь минуле, не знаючи свого майбутнього...❤», - йдеться у підписі.

Користувачі мережі не пройшли повз і відреагували на публікацію, зазначивши, що Алла Борисівна виглядає як завжди приголомшливо і Максиму Галкіну з нею пощастило. Щоправда знайшли і такі, хто розкритикував вбрання Примадонни, написавши: «Це вже занадто» і «жах».

«Це точно сказано , у чужому оці порошинку бачить, а в своєму і колоди не помічають...Я дуже рада за вашу родину ,живіть довго довго на зло недоброзичливцям», «Відмінні слова і вчасно сказані!👍🙏🙏🙏❤️❤️❤️❤️❤️🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹», «Золоті слова», «Добре сказано! Щастя вам і благополуччя!❤️»,» Точно сказано👍👌 і помічено😉», Нісенітниця якась, ви хоч самі зрозуміли, що написали?»- пишуть в мережі.

Раніше ми повідомляли, на старий Новий рік Алла Борисівна поділилася кадром у своєму Instagram, на якому її важко впізнати. Величезні очі і помолоділа шкіра змусили прихильників активізуватися.

"Зовсім дівчинка, а погляд який👉🔥" "Яка молода Алла😍"

"Боже мій, вся обперезана."

"то відчуття, коли у тебе в 30 років зморшок більше, ніж у Пугачової😬"

"Трохи цегла не відклав😑" "Арлекін 👍🏻"

Також ми розповідали, Аллу Брисовну помітили танцює з Ніколаєвим у того на дні народженні. Зірки притиснулися один до одного. Користувачі мережі не змогли пройти повз пікантного кадру. Шанувальники здивувалися, наскільки у них міцна дружба, якою роки дарма.

"Зворушливо, молодці пронесли теплі стосунки через роки!", "Ну, які вони старі ? Виглядають чудово все ! 🌹🌹🌹 Обожнюю Ігоря Ніколаєва !!!🎂", "Дуже мило! Прямо тремтіння по тілу...", - писали в коментарях.

Нагадаємо, що роздягнена невістка Пугачової приголомшила видом ззаду: «моторошні зарості».

Також Politeka писала, що 70-річну Пугачову підловили за шкідливим заняттям, мережа кипить.