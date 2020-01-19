Примадонна российской эстрады Алла Пугачева вызвала неоднозначную реакцию новыми снимками в сети

Фотоколлаж появился на фан-странице Аллы Пугачевой в Инстаграм, пишет Politeka

На первом снимке певица в коротком красном пальто позирует со своей 6-летней дочкой Лизой Галкиной, а на втором, - со своим супругом Максимом. При этом одета Пугачева в экстраординарное черное платье с прозрачной юбкой и с голыми плечами. На обоих снимках внимание приковывают стройные оголенные ножки артистки.

«Не осуждайте чьё-то прошлое, не зная своего будущего...❤», - говорится в подписи.

Пользователи сети не прошли мимо и отреагировали на публикацию, отметив, что Алла Борисовна выглядит как всегда сногсшибательно и Максиму Галкину с ней повезло. Правда нашли и такие, кто раскритиковал наряды Примадонны, написав: «Это уж слишком» и «ужас».

«Это точно сказано , в чужом глазе соринку видят, а в своём и бревно не замечают...Я очень рада за вашу семью ,живите долго долго на зло недоброжелателям», «Отличные слова и вовремя сказаны!👍🙏🙏🙏❤️❤️❤️❤️❤️🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹», «Золотые слова», «Хорошо сказано! Счастья вам и благополучия!❤️»,» Точно сказано👍👌 и подмечено😉», Чушь какая, вы хоть сами поняли, что написали?»- пишут в сети.

Ранее мы сообщали, на старый Новый год Алла Борисовна поделилась кадром в своем Инстаграм, на котором ее трудно узнать. Огромные глаза и помолодевшая кожа заставили поклонников активизироваться.

"Совсем девочка, а взгляд какой👉🔥" "Какая молодая Алла😍"

"Боже мой, вся перетянутая."

"то чувство, когда у тебя в 30 лет морщинок больше, чем у Пугачевой😬"

"Чуть кирпич не отложил😑" "Арлекин 👍🏻"

Также мы рассказывали, Аллу Брисовну заметили танцующей с Николаевым у того на дне рождении. Звезды прижались друг к другу. Пользователи сети не смогли пройти мимо пикантного кадра. Поклонники удивились, насколько крепкая у них дружба, которой годы нипочем.

"Трогательно, молодцы пронесли теплые отношения через годы!", "Ну, какие они старики ? Выглядят отлично все ! 🌹🌹🌹 Обожаю Игоря Николаева !!!🎂", "Очень мило! Прямо дрожь по телу...", - писали в комментариях.

Напомним, что раздетая невестка Пугачевой ошеломила видом сзади: «жуткие заросли».

Также Politeka писала, что 70-летнюю Пугачеву подловили за пагубным занятием, сеть кипит.