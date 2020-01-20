Російська примадонна Алла Пугачова не здатна тверезо оцінювати ситуацію і всіляко намагається бути вічно молодою

Таку думку озвучила відомий блогер Олена Міро у своєму блозі, передає Politeka.net.

Привід для породження нових чуток дала сама примадонна, яка напередодні виставила свіжі фотографії. На них Алла Пугачова виглядає набагато молодше своїх років, та в соцмережах припустили, що вона зважилася на чергову пластичну операцію.

Про це стверджує і блогер Олена Міро. За її словами, Алла Пугачова хоче стати "юною німфою", однак те, у що перетворила себе примадонна, вже виходить за рамки нормального.

"Об'єктивно обличчя Алли виглядає ніби його натягнули ззаду – аж очі в старої вилізли з орбіт. У мене є стійка підозра, що ззаду, після натяжки, відрізали півтора-два квадратних метри надлишків шкіри. Або зав'язали їх на маківці бантиком під перукою", – написала вона у своєму блозі.

Олена Міро також додала, що у людей з віком "їде кукушка". Деякі приносять котів і розводять в під'їзді гадючник, інші забувають про гігієну, а що стосується Алли Пугачової, за словами блогера, вона страждає від старечої деменції.

"Вже не знаю, чи дотримується вона гігієни, але ось алкоголь, розпуста і роки спровокували явний зсув горища. Натягнути шкіру з обличчя на потилицю і цьому радіти може тільки людина, яка повністю втратив зв'язок з розумом і реальністю", – резюмував блогер.

Раніше повідомлялося, що зачіски російської співачки Алли Пугачової зберігають у собі таємницю. Відомо, що у примадонни багато перук, завдяки яким вона створює яскраві образи. Однак є маленький секрет використання накладних волосся.

зокрема, на концерті примадонни "Той самий концерт" під перукою артистки можна помітити чорну пов'язку.

Як виявилося артистка носить під перукою еластичну пов'язку шириною приблизно чотири сантиметри, без якої вона не може жити.

Причин використання аксесуара зірка не розкрила. Швидше за все, пов'язка захищає від попадання пилу в очі. На сцені дуже спекотно, тому така вірогідна причина.

Нагадаємо, у Ротару перервали мовчання і видали всю правду про Пугачової.

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