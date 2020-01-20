56-річний Бред Пітт і 50-річна Дженніфер Еністон дали привід говорити про своє возз'єднання

Матеріали з такими заголовками замиготіли в ЗМІ після однієї з найбільших подій у світі кіно — вручення премії Гільдії кіноакторів США SAG Awards.

Справа в тому, що Бред Пітт дуже емоційно привітав колишню дружину з перемогою, не соромлячись величезної кількості присутніх. Зворушливий момент, не вислизнув від уваги камер. (Щоб подивитися відео - проскролльте вниз)

Обидва актори були номіновані на премію: вона за кращу жіночу роль в серіалі «Ранкове шоу», він за кращу чоловічу роль другого плану у фільмі «Одного разу в Голлівуді»; і обидва виграли. Приймаючи нагороду, Бред Пітт заявив, що йому, мабуть, варто додати це досягнення в свій профіль Tinder, і всі камери, ясна річ, повернулися, щоб подивитися на реакцію Дженніфер Еністон.

через Кілька хвилин на ту ж сцену піднялася сама Еністон, за тріумфом якій Бред Пітт спостерігав з бекстейджа. У якийсь момент актор захоплено прошепотів: «Ох, вау!». Фанати визнали, що це був один із самих милих моментів урочистого вечора.

Репортерам вдалося сфотографувати ніжний момент між двома, коли Дженніфер йшла зі сцени, за якою її чекав колишній чоловік. Ймовірно, вони обмінялися взаємними привітаннями, але зробили це максимально інтимно, незважаючи на десятки камер навколо.

А ось, якщо вірити повідомленням ЗМІ, Анджеліна Джолі не так радіє успіхам колишнього чоловіка Бреда Пітта.

Зарубіжні ЗМІ повідомляють про успіхи актора, якого номінували на «Оскар» за свою роль другого плану в картині «Одного разу… в Голлівуді». Явно кар'єра артиста йде вгору.

Однак Анджеліна Джолі далеко не так успішна, як її екс-чоловік. ЗМІ повідомляють, що після розриву відносин актриса всіляко намагалася очорнити репутацію Пітта, щоб виглядати на його фоні бездоганною. Тому, дізнаючись про успішність колишнього коханого Джолі дуже незадоволена.

Another look at Brad Pitt watching Jennifer Aniston winning her statue for #TheMorningShow at the #SAGAwards pic.twitter.com/Wg6vQm8Q1z — The Hollywood Reporter (@THR) January 20, 2020

Нагадаємо, Politeka писала про найбільш яскравих образах, в яких актриса Дженніфер Еністон побувала на публіці.

Як повідомляла Politeka, колишня дружина зробила все, щоб роздобути Пітта назад: спливла пікантна правда, "таємно зняла...".

А ще повідомлялося, що одна з найвідоміших голлівудських пар зустрінуться на знімальному майданчику: ними будуть Бред Пітт і Дженніфер Еністон.