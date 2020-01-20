На сцені помічені і вже популярні особистості

В неділю, 19 січня, в ефірі каналу "1+1" пройшов перший випуск десятого сезону шоу "Голос країни-10"

На суддівських кріслах перебувають Тіна Кароль, Дан Балан, Діма Монатік і подружжя Потап і Настя Каменських. Тренери відкрили сезон зі свого яскравого спільного виступу в супроводі живого оркестру.

Одним з найсильніших учасників став 23-річний Сашко Календа з Житомира, який вибрав команду Дмитра Монатіка.

Також команду Монатіка вибрав 24-річний Сергій Роман.

Також журі сподобалася 24-річна Василина Старшова, яка була солісткою групи «Ленінград». Дан Балан навіть вискочив до дівчини на сцену.

Одна з учасниць, що запам'ятовулася - 27-річна Анастасія Картвелішвілі, що прибула з селища Слобожанське.

Дівчина потрапила в команду Насті і Потапа.

26-річна Єлизавета Криворучко потрапила в руки Монатіка, назвавши його "солодким пиріжком".

Ресторатор Даніель Салем, який минулого року брав участь у шоу "Танці з зірками", також вирішив продемонструвати свій вокал. Він потрапив в команду Тині Кароль.

Також обрала команду Тіни Кароль 24-річна Ольга Мельник. Дівчина брала участь в шоу "Голос", але відмовилася від участі через проблеми зі здоров'ям.

Нагадаємо, Кароль і Балан змогли знову привернути до себе увагу на зйомках концерту "Ніч суперхітів". Молдавський співак та українська виконавиця обмінялися подарунками. Дан підготував для Тіни іграшку, яка стала символом їхнього роману з часів шоу "Голос країни" - м'якого кенгуреня.

Кароль у свою чергу подарувала коробочку. Вона зазначила, що не знає, що всередині неї. Співак відразу її відкрив і знайшов там ключик.

Раніше повідомлялося, що Настя Каменських і Потап стали тренерами "Голосу країні-10". Артистка опублікувала фото зі зйомок.

«Ви готові до битви епохи на @goloskrainy_official? Я приєдналася до команди тренерів у цьому сезоні і вже з нетерпінням чекаю на старт, адже збираюся у найважливішу місію - допомогти кожному члену нашої команди розкрити свій талант і реалізувати себе як артиста. Мій тренерський досвід показав, що саме це головне", - написала Каменських.

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