View this post on Instagram

Справжні почуття не приховати 😍 @tina_karol і @danbalan, які нещодавно стали тренерами ювілейного сезону Голос країни-10 (@goloskrainy_official) обмінялися надзвичайно символічними і зворушливими подарунками. Дивись першим ексклюзивне відео з концерту «Ніч Суперхітів», телеверсія якого буде в ефірі 1+1 на новорічні свята. #одинплюсодин #голоскраїни #нічсуперхітів