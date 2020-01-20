В воскресенье, 19 января, в эфире канала "1+1" прошел первый выпуск десятого сезона шоу "Голос країни-10"
На судейских креслах находятся Тина Кароль, Дан Балан, Дима Монатик и супруги Потап и Настя Каменских. Тренеры открыли сезон со своего яркого совместного выступления в сопровождении живого оркестра.
Одним из самых сильных участников стал 23-летний Саша Календа из Житомира, который выбрал команду Димы Монатика.
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Также команду Монатика выбрал 24-летний Сергий Роман.
Также жюри понравилась 24-летняя Василиса Старшова, которая являлась солисткой группы «Ленинград». Дан Балан даже выскочил к девушке на сцену.
Одна из запоминающихся участниц - 27-летняя Анастасия Картвелишвили, прибывшая из поселка Слобожанское.
Девушка попала в команду Насти и Потапа.
26-летняя Елизавета Криворучко попала в руки Монатика, назвав его "сладким пирожком".
Ресторатор Даниэль Салем, который в прошлом году принимал участие в шоу "Танці з зірками", также решил продемонстрировать свой вокал. Он попал в команду Тині Кароль.
Также команду Тины Кароль выбрала 24-летняя Ольга Мельник. Девушка принимала участие в шоу "Голос", но отказалась от участия из-за проблем со здоровьем.
Напомним, Кароль и Балан смогли снова привлечь к себе внимание на съемках концерта "Ночь суперхитов". Молдавский певец и украинская исполнительница обменялись подарками. Дан подготовил для Тины игрушку, которая стала символом их романа со времен шоу "Голос країни" - мягкого кенгуренка.
Кароль в свою очередь подарила коробочку. Она отметила, что не знает, что внутри нее. Певец сразу ее открыл и нашел там ключик.
Ранее сообщалось, что Настя Каменских и Потап стали тренерами "Голоса країні-10". Артистка опубликовала фото со съемок.
«Вы готовы к битве эпохи на @goloskrainy_official? Я присоединилась к команде тренеров в этом сезоне и уже с нетерпением жду старт, ведь собираюсь важнейшую миссию - помочь каждому члену нашей команды раскрыть свой талант и реализовать себя как артиста. Мой тренерский опыт показал, что именно это главное", - написала Каменских.
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