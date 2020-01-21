Дружина відомого українського співака Дмитра Монатіка (MONATIK), Ірина, похвалилася ідеальною фігурою

Дружина артиста народила двох дітей, але цього зовсім не скажеш, дивлячись на її стрункість, пише Рoliteka.net.

Красуня перебуває на відпочинку з сім'єю, звідки постійно викладає фотографії. На знімках Ірина позує в сукнях і купальниках.

Так, на одному з останніх знімків Ірина позувала у вбранні для купання на тлі заходу сонця. Види природи просто зачаровують. Синє небо з червоним кольором сідаючого сонця просто зачарували, а родзинкою пейзажу став силует дружини Монатіка.

Красуня закинула влажне волосся набік. При цьому Ірина продемонструвала вигини тіла. Талія, груди і рівні ніжки - все ідеально.

Майже за добу пост зібрав понад 3500 лайків та багато коментарів.

"Ох, вже ця Іра", "Це фантастика! Дуже гарно))", "Ох вже ця красива Ируня☺️😍😍😍😍😍", "Ох вже красуня💃", "Ваааау😍", "Дуже красиво ❤️😻", "Краса 😍", "Красиво дуже 😍", "дуже красива😍🔥 Божественна😍Чарівна😍💕", "😍 Божественна", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, на одному з недавніх знімків Ірина постала в червоному купальнику, який просто підійшов до її стрункої фігури. Дружина Монатіка, мабуть, бігла її волосся розвіяв вітер.

Можна вдосталь насолодитися фігурою Ірини: пишні груди трохи підвелися від бігу, а рівні спортивні ноги заклякли в напрузі.

Раніше ми писали, що Діма Монатік з дружиною 1 січня позували на тлі гір і ялинок.

Красуня постала в зеленій дутій куртці і без шапки. Її хвилясте волосся розвіяв вітер. Ірина яскраво посміхалася і дивилася в камеру.

Тим часом Монатік тримав камеру, щоб зробити кадри з дружиною. Для виходу співак вибрав шапку і чорну дуту куртку.

Нагадаємо також, що дружина Дмитра Монатіка поділилася знімком з США.

В кадрі красуня позувала посеред вулиці, з численними екранами.

Позаду Ірини видніються хмарочоси. Дівчина посміхається і виглядає щасливою.

На дружині співака - коричневе пальто, чорні штани та кросівки. Ірина виглядає стильно і дуже красиво.

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