Зірка мережі збентежила одразу кількома зізнаннями про особисте життя і про те, що відбувається на проекті

Популярний в Україні ТБ-проект "Топ-модель по-українськи" на Новому каналі відкрив кілька перспективних моделей. Одна з учасниць кастингу розповіла про всі «принади» закулісся і головне – про те, як проект вплинув на неї і про зміни в особистому житті

25-річна Катя Куліченко родом із Запоріжжя, струнка білявка не володарка «ангельського» личка, проте модний скандинавський типаж – росла, світлошкіра, з виразними «різкими» рисами обличчя. Власниця салону краси в рідному місті, вона вирішила спробувати щастя на популярному проекті і дійшла до фіналу, покинувши шоу, коли почалося «все найцікавіше». На кастингу проекту дівчина розповіла організаторам про своє непросте особисте життя і спростувала багато чуток щодо її токсичних відносин з бойфрендом. Про це пише « КП »:

«Я стала набагато впевненішою в собі. Раніше, коли закохувалася, у мене просто зносило дах, але завдяки проекту усвідомила, що треба любити в першу чергу себе. Я стала краще ставитися до себе...». За її словами, за сім років попередніх відносин хлопець її принижував і ображав, однак вона спростувала чутки про те, що її билив:

«Йому бумерангом повернулося його погане ставлення до мене. Але після сьомої серії (на проекті мав місце інцидент – бійка Каті з учасницею Аміною, - Ред.) люди почали писати: "Він мало тебе бив і даремно не пробив тобі голову". Ще раз повторюся: він мене ніколи не бив. Напевно, з того моменту у колишнього життя змінилося в кращу сторону. Він став гарним, а я з*укой».

Куліченко говорить також, що її часто називають потворою, але тепер вона набагато впевненіша в собі і на образи, здебільшого в мережі, ніякої уваги не звертає:

«Хейтеры пишуть, що я потвора, але мені все одно, що вони говорять. Я ж бачу себе в дзеркалі… Я зрозуміла, що я досить симпатична дівчинка», - зауважила Катя в інтерв'ю.

Також відомо, що вже після закінчення зйомок Катя зустрілася з колишнім хлопцем, про приниження якого розповідала:

«Він мені сказав, що я змінилася, стала набагато спокійніше, схудла. Ми добре поспілкувалися. У мене були думки: "Може ми почнемо все спочатку". А потім кажу собі: "Дурна, зберися. Ти таку роботу виконала над собою"», - сказала модель і додала, що вони з колишнім один на одного зла не тримають, але спілкуватися надалі не будуть.

Фото: соцмережі



Як повідомлялося раніше, ведуча проекту «Топ-модель по-українськи» Алла Костромічьова опублікувала відверте фото.

«Мої думки тихі, спокійні й зосереджені. Я довіряю своїй інтуїції і люблю себе. Я і є творча енергія і я дозволяю їй текти», - пише Алла під фото, де вона зображена роздягненою і, практично, догори ногами.

Так на новому опублікованому фото знаменитість позує у відкритому роздільному купальнику на пляжі – біля самої лінії моря. На тлі барвистого, ймовірно, заходу Костромічьова тримається на руках і все своє тіло підняла вгору – така поза на заняттях йогою, вважається чи не найвищим пілотажем.

Шанувальники стрункої моделі пишуть масу компліментів в коментарях під кадром з відпочинку – зокрема про те, наскільки Алла цілеспрямована людина з належною витримкою, раз змогла так попрацювати над своїми тілом і свідомістю.

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