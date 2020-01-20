Дружина онука примадонни російської естради Алли Пугачової вирішила порадувати шанувальників атмосферними кадрами з відпочинку

Так на відео кохана дружина Микити Преснякова Олена Краснова постала в купальнику і при дуже інтимному освітленні - заході сонця на березі океану. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки мережі.

Як відомо, обраницею сина Крістіни Орбакайте і Володимира Преснякова і старшого з онуків Алли Борисівни Микити - стала модель Олена Краснова. Так на особистих, опублікованих тематичних кадрах, модель покрасувалася роздягненою: крім роздільного купальника на ній була лише коротка прозора накидка.

Блондинка-красуня з допомогою відеографа і своїх "спекотних поз" - крутилася перед камерами показуючи груди і присідала, показуючи сідниці - передала всю атмосферність курортного шику і місцевих природних видів:

«Не терпиться поділитися з вами творінням …у мене ніколи не було відео красивіше за це.. Знімали на пляжі з вулканічним піском, контраст океану і берегу…», - підписала Олена відео.

Шанувальникам так сподобалося побачене, що вони написали - "така краса - позбавляє дару мови, просто вау".

Раніше, на інших опублікованих невісткою Алли Борисівни фото, вона разом з чоловіком Микитою красується в затишному домашньому антуражі – чоловік цілує її спину на фото, пара дивиться один на одного люблячим поглядом – Олена визначила добірку, словом «ніжність».

Шанувальники зоряних голубків і моделі зокрема обсипали їх компліментами і побажали щастя.

Раніше на нових опублікованих студійних знімках модель постала перед камерами у всій красі – стильний і відвертий образ шанувальники артистки оцінили дуже високо.

Так на професійних знімках Олена Краснова відображена в чорному брючному костюмі чоловічого крою, її волосся підібране вгору і укладене хвилею, на обличчі дівчини присутній яскравий макіяж, а на тілі – сяють прикраси.

Саме частину останнього, модель, без особливого ніяковіння і засвітила – на добірці фото чітко видно її груди. Дівчина вирішила слідувати модним тенденціям і одягла об'ємний піджак на голе тіло.

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