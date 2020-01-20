Дівчинку тепер просто не впізнати!

Дочка голлівудської актриси Анджеліни Джолі і Бреда Пітта Шайло різко змінилася в зовнішності після прийому гормональних препаратів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на американські ЗМІ.

Так, нещодавно дівчинка вийшла у світ і потрапила в об'єктиви папараці. Вони звернули увагу на те, що 13-річний підліток сильно схуд.

Уточнюється, що Різдво діти зіркової пари провели з Піттом.

Сама Джолі, за словами журналістів, з-за подій з розлученням часто забуває нормально їсти, харчуючись чи не одними фруктами і кави.

Сама Шайло, яка вирішила називати себе Джон, помітно схудла. Як відомо, вона зараз приймає гормональні препарати, що зробити трансгендерный перехід.

Завдяки ним Шайло Нувель не тільки може виглядати максимально схожою на хлопчика, а й різко скинути вагу. Особливо, якщо врахувати, що дитина перебуває в стадії підліткового періоду.

Як повідомлялося раніше, голлівудська актриса Анджеліна Джолі абсолютно незадоволена успіхам колишнього чоловіка Бреда Пітта .

Зарубіжні ЗМІ повідомляють про успіхи актора, якого номінували на «Оскар» за свою роль другого плану в картині «Одного разу… в Голлівуді». Явно кар'єра артиста йде вгору.

Однак Анджеліна Джолі далеко не так успішна, як її екс-чоловік. ЗМІ повідомляють, що після розриву відносин актриса всіляко намагалася очорнити репутацію Пітта, щоб виглядати на його фоні бездоганною. Тому, дізнаючись про успішність колишнього коханого Джолі дуже незадоволена.

Бред був набагато мудріше після розставання з дружиною. Чоловік не знаходив собі виправдання і не хотів перекладати провину на Енджі. Актор продовжував працювати, що дало свої плоди - Бред отримує нагороди і любимо глядачами.

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