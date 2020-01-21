39-річна російська співачка Анна Семенович показала свою натуральну красу і заговорила про кохання
Як передає Politeka.net, артистка виклала у своєму мікроблозі в Instagram свіжий кадр, зроблений на пляжі на Сейшелах, де вона зараз відпочиває. Співачка постала в трохи розпатланому вигляді, ненафарбована, в блузі темно-синього кольору у великий білий горошок. Засмагла Аня зухвало дивиться прямо в об'єктив. Раніше вона розповідала, що на відпочинку не любить наводити марафет, і за - природну красу. За її словами, вона дає своєму тілу й шкірі розслабитися після важкої роботи вдома.
На цей раз Анна підписала кадр віршем про кохання.
"Любов приходить до нас незванно,
Вона як білий снігопад,
Завжди красива і бажана,
І кожна людина їй рада..."
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Коментуючі розхвалили "закохану" артистку. Проте знайшлися й ті, хто не впізнав Семенович на фото - мовляв, змінилася.
"👏 Ви сама чарівність)) Красуня.😊"
"Чудово👏👏👏👏👏,гарний вірш,ви прекрасна Анна😍"
"Засмагла 😘"
"Щаслива,гарна,мила,закохана Аннуся!!!Любов—це прекрасно!!!👌"
"Ось це краса!!! І Ви і вірші!!! 😉🌷💗👏👏👏"
"Красива, засмагла, закохана! Щастя тобі Аннуся!!!"
"ви не схожі на себе... навіщо?.. хоча, звичайно, красива і молода"
"Усі ви не красиві вранці🙈🙈🙈"
Раніше ми повідомляли, боса Семенович покуртилась перед камерою на пляжі у довгому парео, посвітивши розкішними формами. Дівчина зізналася, що щаслива далеко від дому, у цьому райському куточку посеред океану.
"...я навіть не користуюся феном, моє волосся сохне саме на вітру і я щаслива від того, що можна майже весь час ходити босоніж 🤪", - поділилася Анна.
Коментуючі підтримали зірку в її бажанні просто відпочивати і не вбиратися-фарбуватися.
"🌺 Я відпочиваю і не заморочуюсь"
"Розслаблено❤️😍це ж круто🔥"
"Ви дуже гарна❤️"
Також ми писали, Аня поділилася знімком, де вона біля тропічного водоспаду. Красуня позувала в пікантній позі, посилаючи шанувальникам повітряний поцілунок. Співачка привітала всіх з Хрещенням Господнім.
Нагадаємо, ефектна Семенович блиснула соковитими ніжками: "Це ж треба так схуднути!"